10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Atriz de Harry Potter diz que OnlyFans rende mais que atuação
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos

Gladson vê Mailza com força para vencer no 1º turno, mas faz um alerta

Para ele, apesar do cenário favorável, os candidatos ainda precisam percorrer o Estado e conquistar o eleitor

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Gladson Cameli declara apoio a Mailza em Xapuri:
Mailza e Gladson — Foto: Reprodução

O ex-governador Gladson Cameli (PP), pré-candidato ao Senado, afirmou durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026 que a eleição para o Governo do Acre pode ser decidida ainda no primeiro turno. Ao comentar o cenário atual, ele citou a governadora Mailza Assis (PP) e destacou o potencial da pré-candidata à reeleição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

“Sei do potencial da Mailza. Sei da sua garra, sei da sua determinação. O amanhã pertence, o futuro pertence a Deus. E eu digo: essa eleição, inclusive, ela pode ser resolvida no primeiro turno”, afirmou.

Na sequência, Gladson fez uma ressalva e evitou tratar o resultado como definido. Para ele, apesar do cenário favorável, os candidatos ainda precisam percorrer o Estado e conquistar o eleitor.

“Não se estranhe se não for a Mailza. Eu tenho que tratar, porque ninguém já ganhou a eleição, não. Temos que gastar a sola do sapato, temos que andar”, disse.

O ex-governador também rejeitou a ideia de que qualquer candidato possa considerar a eleição ganha antes da abertura das urnas.

“Não existe isso de estar eleito ou reeleito. Tem que conquistar cada dia quem está em dúvida”, afirmou.

Gladson disse ainda que a conquista do voto deve ocorrer por meio da apresentação de propostas e do diálogo com os eleitores.

“Conquistar não é obrigar. Ninguém obriga nada a ninguém. Você conquista, você mostra”, declarou.

Ao falar sobre possíveis críticas durante a campanha, o ex-governador afirmou que pretende concentrar sua atenção nos problemas que considera prioritários para o Acre.

“Quando vão me ofender, vão querer falar mal de mim, eu nem dou confiança, porque não vou ficar perdendo meu tempo. Eu quero saber dos problemas que a gente precisa resolver”, concluiu.

Assista a entrevista na íntegra:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.