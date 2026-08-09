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Seis pessoas são encontradas com vida após se perderem em área de floresta no Acre

Na manhã deste domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros também se deslocou até a área para auxiliar nas buscas

Por José Halif, ContilNet
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Seis pessoas são encontradas com vida após se perderem em área de floresta no Acre
Resgate ocorreu após moradores localizarem o grupo a cerca de 20 quilômetros do ponto onde as pessoas se perderam/Foto cedida

Seis pessoas, sendo quatro mulheres adultas e duas crianças de 11 anos, foram encontradas com vida na manhã deste domingo (9), após se perderem em uma área de floresta localizada no Ramal do Aníbal, na região da BR-364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

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O grupo havia entrado na mata no sábado (8) para realizar a extração de cipós utilizados na fabricação de vassouras. Por volta das 10h, as vítimas perderam a orientação da trilha e permaneceram desorientadas durante todo o restante do dia, sendo obrigadas a passar a noite na floresta.

Corpo de Bombeiros se deslocou até a área na manhã deste domingo (9) para auxiliar nas buscas/Foto cedida

As primeiras buscas foram realizadas por moradores da própria região. Na manhã deste domingo, uma equipe do Corpo de Bombeiros também se deslocou até a área para auxiliar nas buscas.

Durante o deslocamento pela floresta, os bombeiros percorreram alguns quilômetros em direção ao ponto indicado como local do desaparecimento. No trajeto, por volta das 8h, a guarnição encontrou a equipe de moradores que retornava da mata acompanhada das seis vítimas.

Equipe do Corpo de Bombeiros auxiliou na localização e avaliação das vítimas após o grupo ser encontrado/Foto cedida

Segundo as informações repassadas aos bombeiros, o grupo havia sido localizado aproximadamente 20 quilômetros distante do ponto onde perdeu a orientação.

Após o encontro, a guarnição realizou uma avaliação das condições das vítimas. Todas estavam conscientes, com vida e sem ferimentos aparentes. Os bombeiros constataram apenas sinais de cansaço e desorientação, compatíveis com o período em que permaneceram no interior da floresta.

A ocorrência terminou sem registro de ferimentos entre as seis pessoas, que foram localizadas graças ao trabalho conjunto dos moradores e da equipe do Corpo de Bombeiros.

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