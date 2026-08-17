Agosto reúne mais de 3,5 mil vagas na área policial com salários de até R$ 26,9 mil

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O mês de agosto de 2026 reserva um cenário extremamente promissor para os estudantes que direcionam seus estudos para a carreira de Segurança Pública. A combinação de reforço de efetivos estaduais com a publicação de novos editais garante um leque abrangente de vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior de formação.

As oportunidades abrangem diversas corporações, incluindo Polícias Civis, Polícias Militares, Polícias Penais e órgãos de perícia técnica em diferentes estados da federação.

Atrativo Financeiro: A valorização das carreiras de elite da segurança pública garante vencimentos iniciais bastante competitivos, com tetos que ultrapassam a faixa dos R$ 26 mil.

Mapeamento das corporações, teto salarial e estágio dos certames

A preparação focada em carreiras operacionais exige atenção rigorosa às exigências físicas, de escolaridade e aos conteúdos de cada edital. De acordo com o levantamento detalhado e a compilação informativa organizados pelo portal especializado Direção Concursos, há 9 seleções em destaque no radar do setor.

Conforme os dados apurados e os resumos apresentados na cobertura do Direção Concursos, a estrutura do setor policial para este mês organiza-se da seguinte forma:

Volume de Oportunidades: O levantamento do Direção Concursos contabiliza a oferta de 3.588 vagas imediatas , além da formação de cadastros de reserva técnica;

Total de Editais: A compilação reúne 9 concursos policiais , divididos entre seleções com inscrições ativas e edital iminente;

Amplitude de Cargos: As vagas mapeadas pelo Direção Concursos contemplam carreiras de agente, escrivão, perito, delegado e praças das forças armadas e de segurança pública;

Teto Remuneratório: As informações do Direção Concursos destacam que as remunerações iniciais atingem o topo de R$ 26.981,77 em funções de nível superior e carreiras jurídicas policiais.

Professores do Direção Concursos orientam que, além do estudo teórico intensivo de Direito Constitucional, Penal e Processual Penal, os concorrentes devem manter o treinamento físico em dia. Estar preparado para o Teste de Aptidão Física (TAF) é tão decisivo quanto a aprovação na prova objetiva.

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FAQ

Quantas vagas estão abertas e previstas na área policial durante o mês de agosto?

Segundo levantamento do Direção Concursos, o setor contabiliza 3.588 vagas imediatas distribuídas em 9 editais.

Qual é o salário máximo oferecido entre os concursos policiais mapeados?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, as remunerações iniciais para carreiras de elite chegam ao teto de R$ 26.981,77.

Quais níveis de escolaridade são exigidos nesses concursos policiais?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, há oportunidades voltadas para candidatos com formação de níveis médio, técnico e superior.

Acompanhe os prazos de inscrição nos sites das bancas organizadoras, organize sua rotina de revisões teóricas e mantenha a consistência na preparação física para o TAF. Escolha a sua corporação de interesse e acompanhe todas as notícias sobre seleções, bancas, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Fonte: Direção Concursos

Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos