Concurso CGU: comissão organizadora define próximos passos da seleção

A Controladoria-Geral da União (CGU) deu passos decisivos na fase preparatória do seu novo concurso público para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC). O órgão confirmou oficialmente que as equipes internas trabalham na definição da banca organizadora que ficará responsável pelo certame, etapa indispensável que antecede a divulgação do cronograma com as datas de inscrição e provas.

Ao todo, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) liberou 60 vagas imediatas de nível superior para o órgão de fiscalização.

Atração Remuneratória: O cargo oferece uma das carreiras mais valorizadas do funcionalismo federal, com vencimento básico inicial fixado em R$ 21.924,80.

Reserva de cotas, críticas da categoria, prazos e nomeações adicionais

A liberação da seleção atende a parte das necessidades de pessoal do órgão público, embora entidades de classe cobrem um aporte maior de servidores. De acordo com os dados oficiais trazidos pelo edital de autorização e as informações apuradas pelo portal especializado Direção Concursos, a distribuição das oportunidades seguirá um formato inclusivo.

Conforme as diretrizes normativas e as estimativas apuradas e divulgadas pelo Direção Concursos, os principais aspectos da seleção organizam-se nos seguintes pontos centrais:

Divisão das Vagas: O levantamento do Direção Concursos aponta que as 60 oportunidades dividem-se em 39 para ampla concorrência, 15 para candidatos negros, 3 para pessoas com deficiência, 2 para candidatos indígenas e 1 para quilombolas;

Prazos de Edital e Prova: Conforme a portaria citada pelo Direção Concursos , o edital tem prazo limite de publicação até 24 de dezembro de 2026 , com a aplicação das provas ocorrendo no mínimo dois meses após o lançamento, projetando-se para fevereiro de 2027;

Cobrança por Mais Vagas: A reportagem do Direção Concursos destaca que a Associação dos Servidores da CGU (ASCGU) criticou o quantitativo liberado diante de um déficit de centenas de auditores e ressaltou a ausência de vagas para a carreira de Técnico;

Cadastro Reserva Suplementar: O Direção Concursos apurou que a portaria do MGI permite o provimento adicional de até 100% das vagas originais, possibilitando a nomeação de até 120 auditores ao longo da validade do certame.

Professores ouvidos pelo Direção Concursos orientam que os concorrentes intensifiquem os estudos focado nas matérias centrais da área de controle, como Auditoria Governamental, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Administração Financeira e Orçamentária (AFO).

Concurso CGU: como será o estágio probatório?

O documento estabelece um sistema de avaliação contínua e estruturada, com foco no desenvolvimento do servidor. Confira os principais pontos:

1. Duração e Imutabilidade

O estágio probatório terá 36 meses, contados a partir do início do efetivo exercício.

Importante: Não será permitido aproveitar tempo de serviço anterior, mesmo em cargo de mesmo nome, para reduzir esse período.

2. Ciclos Avaliativos e Notas

A avaliação será feita em ciclos trimestrais. A nota final de cada ciclo resulta da composição de três fontes:

Avaliação da chefia imediata (72,5%)

(72,5%) Autoavaliação do servidor (27,5%)

do servidor (27,5%) Quando houver, avaliação por pares da equipe (o percentual substitui parte da nota da chefia)

3. Fatores Avaliados

Cada ciclo avaliará cinco competências, com pontuação específica:

Produtividade (até 32 pontos)

(até 32 pontos) Capacidade de Iniciativa (até 15 pontos)

(até 15 pontos) Responsabilidade (até 30 pontos)

(até 30 pontos) Disciplina (até 20 pontos)

(até 20 pontos) Assiduidade (até 8 pontos)

Cada fator tem descritores claros, que variam conforme a atuação do servidor (ex.: se atende ou não ao público). As notas devem ser sempre justificadas, garantindo transparência e feedback.

4. Nota Mínima e Conceitos

Para ser aprovado no estágio probatório, o servidor precisará:

Obter nota final igual ou superior a 80 pontos (média dos três ciclos)

(média dos três ciclos) Concluir o Programa de Desenvolvimento Inicial da Enap

As notas se traduzem em conceitos:

96 a 100: Excepcional

91 a 95: Alto Desempenho

80 a 90: Adequado

51 a 79: Inadequado

Até 50: Insuficiente

Quem atingir o conceito Excepcional terá o reconhecimento destacado na publicação de homologação.

5. Programa de Desenvolvimento Inicial

O curso, ofertado pela Enap, é obrigatório e aborda temas como administração pública, ética, integridade, políticas públicas e letramento digital.

O servidor precisa cumprir 50% da carga horária até o final do 1º ciclo e 100% até o final do 2º ciclo, com possibilidade de prorrogação justificada.

6. Comissão de Avaliação Especial

Ao final do terceiro ciclo, uma comissão de cinco servidores estáveis fará a avaliação especial de desempenho, consolidando o resultado final e submetendo-o à homologação do Ministro ou do Secretário-Executivo.

7. Recursos

Caso discorde da avaliação, o servidor pode apresentar pedido de reconsideração à chefia e, se necessário, recurso à comissão de avaliação especial.

O que leva à reprovação?

Além de não alcançar a nota mínima de 80 pontos, o servidor será reprovado se:

Não concluir o Programa de Desenvolvimento Inicial;

Apresentar desempenho considerado “Inadequado” ou “Insuficiente”;

Não cumprir com as competências e responsabilidades estabelecidas.

Nesse caso, a lei prevê a exoneração ou a recondução ao cargo anteriormente ocupado.

Confira o documento na íntegra!

Salários concurso CGU

Em novembro de 2024, um acordo foi assinado junto ao MGI para reestruturação das carreiras da CGU. Assim, os salários para Auditores e Técnicos do órgão, passam a ser os seguintes:

Auditor Federal de Finanças e Controle: R$ 18.033,52 – janeiro de 2025 R$ 20.000,00 – abril de 2026

Técnico Federal de Finanças e Controle: R$ 7.453,62 – janeiro de 2025 R$ 8.300,00 – abril de 2026



Último concurso CGU

O concurso CGU mais recente teve seu edital publicado em 2021, sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na ocasião, foram ofertadas 375 vagas destinadas para os cargos de Auditor, em diversas especialidades, e Técnico.

As avaliações foram realizadas nas seguintes capitais:

Brasília (DF)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

São Paulo (SP)

Rio Branco (AC)

Manaus (AM)

Macapá (AP)

Belém (PA)

Porto Velho (RO)

Boa Vista (RR)

Palmas (TO)

Veja quais foram as disciplinas cobradas na prova para o cargo de Técnico:

Agora, confira as disciplinas cobradas para o cargo de Auditor:

Resumo do concurso CGU

Situação: comissão organizadora formada

Vagas: 60

Cargo: Auditor Federal de Finanças e Controle (AFFC)

Escolaridade: níveis médio e superior

Salário inicial: até R$ 18 mil

Último edital

FAQ

Qual é o salário inicial do cargo de Auditor no concurso da CGU?

Segundo apuração do Direção Concursos, o vencimento básico inicial do cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle é de R$ 21.924,80.

Quando o edital do concurso da CGU será publicado?

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, a Portaria MGI fixa o prazo limite para a publicação do edital até dezembro de 2026.

Quantas vagas podem ser preenchidas no total durante a validade do concurso?

De acordo com os dados citados pelo Direção Concursos, a portaria autoriza o provimento adicional de até 100% das vagas, podendo somar 120 nomeações de auditores.

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Conteúdo Original / Fonte: Direção Concursos