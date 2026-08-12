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Ifac abre vagas residuais em cursos de graduação em Cruzeiro do Sul

Oportunidades são para as licenciaturas em Física, Matemática e Química, todas no período noturno, e inscrições ocorrem até o dia 14 de agosto

Por Redação ContilNet
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Instituto Federal do Acre homologa resultado final de concurso público
Estudantes, pesquisadores, servidores e integrantes da comunidade poderão submeter seus trabalhos até 31 de agosto./ Foto: Reprodução

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do campus Cruzeiro do Sul, abriu 29 vagas residuais para cursos de graduação no semestre letivo 2026.2. A oferta está prevista no Edital nº 012/2026/DIRGE-CCS/IFAC, de 11 de agosto de 2026, que regulamenta o processo seletivo para preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de graduação da unidade.

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As oportunidades são destinadas aos cursos de Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química, todos com aulas no período noturno.

Acesse aqui o Edital nº 012/2026/DIRGE-CCS/IFAC

Vagas por curso – De acordo com o quadro de vagas do edital, Física concentra a maior quantidade de oportunidades, com 19 vagas, distribuídas entre diferentes períodos e turmas. São três vagas para o 5º período da turma 2024.2, 16 vagas para o 3º período da turma 2025.2.

Já a Licenciatura em Matemática conta com três vagas residuais. Uma delas é destinada ao 5º período da turma 2024.2, enquanto as outras duas estão disponíveis para o 3º período da turma 2025.2 e para o 8º período da turma 2023.1.

QUADRO DE VAGAS

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Na Licenciatura em Química, são oferecidas sete vagas, sendo três para o 5º período da turma 2024.2 e quatro para o 3º período da turma 2025.2.

A seleção tem como objetivo preencher vagas que permaneceram disponíveis nos cursos de graduação do campus Cruzeiro do Sul para o segundo semestre letivo de 2026.2. A iniciativa amplia as possibilidades de ingresso ou continuidade da formação superior pública na região do Vale do Juruá.

Os interessados devem consultar integralmente o Edital nº 012/2026/DIRGE-CCS/IFAC, especialmente os requisitos para participação, documentação exigida, procedimentos de inscrição, critérios de seleção e cronograma estabelecido pela instituição.

Conteúdo Original / Fonte: Ifac
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