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Ifac prorroga até 14 de agosto inscrições para cursos do Programa Mulheres Mil + Cuidados

Editais complementares ampliam o prazo para candidatas interessadas em cursos de qualificação profissional oferecidos em Rio Branco, Baixada do Sol (Transacreana), Xapuri, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul

Por Redação ContilNet
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Ifac prorroga até 14 de agosto inscrições para cursos do Programa Mulheres Mil + Cuidados

O Instituto Federal do Acre (Ifac) prorrogou até 14 de agosto o prazo de inscrições para os cursos do Programa Mulheres Mil + Cuidados. A alteração foi oficializada nesta segunda-feira (10), com a publicação de editais complementares que atualizam o cronograma de seleção.

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As oportunidades são destinadas a mulheres interessadas nos cursos de Agricultora Familiar, Agente de Alimentação Escolar, Assistente Escolar, Copeira, Cuidadora Infantil e Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As vagas estão disponíveis para os municípios de Rio Branco, Baixada do Sol (Transacreana), Xapuri, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Com a prorrogação, as interessadas têm agora até 14 de agosto para realizar a inscrição presencial e concorrer às vagas dos cursos do Programa Mulheres Mil + Cuidados.

Novo cronograma – Os editais complementares referentes aos editais nº 18/2026, 19/2026, 21/2026 e 22/2026 – PROEX/IFAC alteraram o cronograma da seleção. Com a prorrogação, as principais datas passam a ser:

Período de inscrições: 27 de julho a 14 de agosto; Encaminhamento da lista de pré-matrículas: 19 de agosto; Resultado preliminar: 24 de agosto; Período para recursos: 25 e 26 de agosto; Resultado da análise dos recursos, homologação do resultado final e convocação das alunas: 2 de setembro; Início das aulas: 8 de setembro.

Onde realizar a inscrição – As inscrições devem ser feitas presencialmente, nos locais indicados pelos editais, conforme o município:

Rio Branco: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) – Campos Pereira, na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto; e Campus Baixada do Sol/Transacreana, localizado na Rodovia AC-90, Km 20 (Transacreana), antiga Escola da Floresta.

Cruzeiro do Sul: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Avenida 15 de Novembro, nº 494, Centro, ao lado do posto de atendimento do Bolsa Família e próximo à escadaria da Escola São José.

Sena Madureira: Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, na Rua Virgulino de Alencar, nº 281, bairro Pista.

Xapuri: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (Semulher), na Rua Coronel Brandão, nº 110, Centro, em frente à Escola Anthero Soares.

Consulte os editais – As candidatas devem consultar os editais completos para verificar os requisitos, documentos necessários, cursos disponíveis em cada município e demais informações sobre o processo seletivo.

Edital nº 18/2026 – PROEX/IFAC – Rio Branco

Edital nº 19/2026 – PROEX/IFAC – Cruzeiro do Sul

Edital nº 21/2026 – PROEX/IFAC – Sena Madureira

Edital nº 22/2026 – PROEX/IFAC – Xapuri

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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