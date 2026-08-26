Prefeitura de Assis Brasil abre processo seletivo com salários de até R$ 10 mil

Seleção simplificada busca contratar profissionais da saúde para vagas imediatas e cadastro de reserva

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A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, no interior do Estado do Acre, oficializou a abertura de um novo Processo Seletivo Simplificado. A seleção pública tem como objetivo a contratação temporária e a formação de cadastro de reserva para profissionais graduados em nível superior na área da saúde.

A contratação terá vigência inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período conforme as necessidades da administração municipal.

Inscrição Gratuita: Os interessados devem realizar a entrega da documentação presencialmente até o dia 28 de agosto no Auditório Prefeito José Monteiro da Silva, sem cobrança de taxa de participação.

Cargos disponíveis, jornada de trabalho, vencimentos e método de avaliação

A seleção abrange especialidades fundamentais para o fortalecimento da rede municipal de atendimento. De acordo com os termos do edital e as informações publicadas pelo portal especializado PCI Concursos, os aprovados atuarão em jornadas de trabalho que variam de 30 a 40 horas semanais.

Conforme as diretrizes do certame e os detalhes apresentados na cobertura do PCI Concursos, a estrutura das vagas e o modelo de avaliação organizam-se nos seguintes pontos centrais:

Oportunidades Oferecidas: O levantamento do PCI Concursos confirma vagas para Fisioterapeuta (1 vaga + 2 CR), Psicólogo (1 vaga + 2 CR), Farmacêutico (1 vaga + 2 CR) e Médico (2 CR);

Faixa Salarial: Segundo divulgado pelo PCI Concursos , os rendimentos brutos iniciais partem de R$ 2.732,00 e podem alcançar até R$ 10.000,00 , a depender da função exercida;

Etapa de Classificação: As informações do PCI Concursos apontam que a seleção dos concorrentes será feita exclusivamente por meio de análise curricular, com pontuação para títulos e experiência profissional;

Atendimento Presencial: Conforme publicado pelo PCI Concursos, os formulários e documentos devem ser entregues no auditório localizado na Avenida Raimundo Chaar, nº 362, Centro, das 7h às 12h e das 14h às 17h.

A validade formal da seleção simplificada será de um ano, podendo ser renovada por igual período pela Prefeitura de Assis Brasil.

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FAQ

Quais são os cargos oferecidos no processo seletivo da Prefeitura de Assis Brasil?

Segundo apuração do PCI Concursos, a seleção abre vagas para Fisioterapeuta, Psicólogo, Farmacêutico e Médico, abrangendo vagas imediatas e cadastro reserva.

Qual o salário máximo pago pela Prefeitura de Assis Brasil na seleção?

Conforme divulgado pelo PCI Concursos, a remuneração para os cargos de nível superior atinge o valor de até R$ 10.000,00.

Como será feita a avaliação dos candidatos inscritos no certame?

De acordo com os dados citados pelo PCI Concursos, a seleção consistirá em análise curricular simples, com avaliação da titulação acadêmica e tempo de experiência profissional.

Acompanhe os prazos de entrega da documentação, confira a publicação dos resultados parciais no diário oficial dos municípios e atente-se às convocações da secretaria responsável. Escolha a sua carreira e acompanhe todas as notícias sobre seleções públicas, editais, gabaritos e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: PCI Concursos