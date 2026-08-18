Apavorando no card! EA FC 27 anuncia maiores ratings com Vini Jr. e Mbappé no topo

Kylian Mbappé e Erling Haaland lideram o ranking, enquanto Gabriel Magalhães é o brasileiro mais bem cotado

Diego Souto/Getty Images

Vini Jr. e Lionel Messi aparecem empatados com overall 89; franquia de futebol chega aos consoles e PC em 25 de setembro.

A produtora EA Sports divulgou na última segunda-feira (17/8) as 27 maiores notas de jogadores (ratings) que estarão presentes no game EA FC 27. Os atacantes Kylian Mbappé e Erling Haaland surgem empatados na primeira colocação do ranking, ambos avaliados com a nota máxima de 91 de overall.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a lista trouxe surpresas nas posições dos atletas brasileiros.

“O zagueiro Gabriel Magalhães figura como o brasileiro mais bem avaliado na primeira revelação com 90 de overall, enquanto Vinícius Júnior ocupa a 19ª posição com nota 89, mesma pontuação atribuída a Lionel Messi”, destacou o repórter Mateus Arantes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Plataformas confirmadas e data oficial de lançamento

Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, o simulador de futebol teve seu cronograma comercial confirmado pela distribuidora:

Lançamento Oficial: O EA FC 27 estará disponível para o público a partir do dia 25 de setembro.

Plataformas Suportadas: O título será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch.

Empate na Liderança: Mbappé e Haaland consolidam-se como os atletas de maior nota da nova edição (91 de overall ).

Presença Brasileira: Gabriel Magalhães (90) supera Vini Jr. (89) entre as notas mais elevadas da seleção nacional nesta primeira parcial.

Qual é o brasileiro com a maior nota no EA FC 27?

Nesta primeira divulgação da EA Sports, o zagueiro Gabriel Magalhães é o brasileiro mais bem avaliado, ostentando 90 de overall.

Quando o EA FC 27 será lançado oficialmente?

O jogo será lançado no dia 25 de setembro para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet