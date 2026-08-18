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Memphis Depay volta aos treinos no Corinthians após renovar

Atacante holandês foi reintegrado ao elenco e treina para encarar o Rosario Central.

Por Redação ContilNet
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Memphis Depay volta aos treinos no Corinthians após renovar
Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Holandês apresentou-se na manhã desta terça-feira e trabalha sob comando de Fernando Diniz para ficar à disposição na Libertadores.

Após o anúncio oficial de sua renovação contratual feito pelo presidente Osmar Stabile, o atacante Memphis Depay se reapresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta terça-feira (18/8). O jogador holandês foi reintegrado ao grupo alvinegro e já iniciou as atividades com bola nos gramados sob a comissão técnica do treinador Fernando Diniz.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, o atleta chegou ao centro de treinamentos por volta das 8h50.

“O Corinthians atua com urgência para registrar a formalização do novo contrato no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para garantir a presença do atacante no banco de reservas contra o Rosario Central”, destacou a repórter Ana Beatriz Martins em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Preparação física, duelo decisivo e jejum de jogos

Conforme detalhado pela cobertura de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, a comissão técnica traça um plano de recondicionamento gradual para o jogador:

  • Foco na Libertadores: A intenção é ter o atleta no banco na próxima quinta-feira (20/8) contra o Rosario Central, podendo atuar por cerca de 30 minutos na etapa final.

  • Aprovação Interna: A extensão do vínculo ocorreu após parecer favorável emitido pelo Conselho de Orientação do Corinthians (CORI).

  • Tempo sem Atuar: Memphis não entra em campo para uma partida oficial há quase 60 dias, desde o compromisso com a seleção holandesa na Copa do Mundo em 25 de junho.

  • Ritmo de Jogo: O trabalho de campo busca acelerar a transição física para compensar o período de inatividade contratual.

Memphis Depay já voltou a treinar no Corinthians?

Sim. O atacante holandês apresentou-se na manhã desta terça-feira (18/8) no CT Joaquim Grava e trabalhou com bola sob comando de Fernando Diniz.

Quando Memphis Depay poderá reestrear pelo Corinthians?

O clube busca registrar o contrato no BID a tempo de contar com o atleta no banco de reservas para o jogo de quinta-feira (20/8), contra o Rosario Central, pela Libertadores.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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