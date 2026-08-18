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Independiente Rivadavia x Fluminense onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Copa Libertadores; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Independiente Rivadavia x Fluminense onde assistir
Independiente Rivadavia x Fluminense — Copa Libertadores, em 18/08/2026 às 19h00.

Copa Libertadores terá o duelo entre Independiente Rivadavia e Fluminense nesta terça-feira (18/08). O início está previsto para 19h00 (de Brasília), no Malvinas Argentinas, em Mendoza, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Independiente Rivadavia x Fluminense ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Disney+. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Independiente Rivadavia x Fluminense
  • Campeonato: Copa Libertadores
  • Data: 18/08/2026
  • Horário: 19h00 (de Brasília)
  • Local: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • Transmissão: Disney+
  • Rodada: 1ª rodada
  • Fase: Play Offs

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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