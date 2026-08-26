Os JEB's são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com o Ministério do Esporte

Vereador Felipe Tchê/Foto: Ascom

Na sessão da Câmara Municipal de Rio Branco desta quarta-feira, 26, o vereador Felipe Tchê utilizou a tribuna para parabenizar a equipe feminina de futebol Sub-18 do Colégio Militar Dom Pedro II, que conquistou medalha de prata nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s) nesta terça-feira, 25. A competição, considerada referência no esporte estudantil do país, reuniu estudantes e atletas de diversos estados e teve sua final realizada em Pernambuco, onde as acreanas enfrentaram a equipe do Mato Grosso.

“Todas elas são verdadeiras guerreiras que se deslocaram até o estado de Pernambuco para fazer a final diante do estado do Mato Grosso. Em uma competição nacional, as mulheres aqui do nosso município mostraram o talento que floresce no nosso estado”, disse.

Os JEB’s são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com o Ministério do Esporte e têm como objetivo incentivar práticas esportivas e promover a integração social entre estudantes de diversos estados. Dividida por categorias etárias (como Sub-14 e Sub-18) e séries (ouro, prata, bronze e cobre), a competição exige alto nível técnico e torna a vitória das alunas de Rio Branco ainda mais significativa.

Ao reconhecer essa conquista, Felipe Tchê reconheceu a falta de incentivo ao esporte e destacou que esse resultado é inédito para o futebol feminino da capital. Além disso, fez questão de parabenizar nominalmente cada uma das atletas (Fernanda, Dafne, Manu, Larissa, Lediana, Ana, Pâmela, Giovana, Catrine, Quequel, Letícia, Fontinelle e Bia) e também a professora Flávia, que comandou a equipe.

“Essa foi uma conquista inédita do futebol feminino da nossa capital. Eu não poderia deixar de, com toda a dificuldade que envolve o esporte, principalmente o futebol feminino, não só no nosso município, mas em todo o nosso país, então, quero fazer um destaque especial à professora Flávia e também a todas as atletas,” destacou.

Ainda na ocasião, o parlamentar ressaltou que o desempenho das estudantes evidencia a necessidade de incentivar cada vez mais as práticas esportivas, em especial, ao esporte feminino. Para ele, essa conquista revela que o problema não está na falta de talentos, mas na falta de políticas públicas e incentivos.

“Nós não podemos deixar passar esse momento para pedir o apoio e suporte ao esporte voltado para nossas mulheres. Uma conquista dessa mostra que não é falta de talento, muitas das vezes, é falta de investimento. Então, quero parabenizar todas elas,” finalizou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom