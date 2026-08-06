Fifa ficou perto de comandar a Superliga Europeia, revela jornal

Documentos revelam que gestão de Infantino negociou controle comercial do torneio antes de recuar

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Antes de condenar o torneio publicamente, gestão de Gianni Infantino acertou termos para rebatizar a competição como “Superliga da Fifa” em contrato de 12 anos.

Novas revelações publicadas pelo jornal britânico The Guardian indicam que a Fifa esteve a detalhes de assumir a organização e a gestão da polêmica Superliga Europeia, idealizada por grandes clubes do continente sob a liderança de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Cleverton Silva para o portal METRÓPOLES, a entidade comandada por Gianni Infantino chegou a firmar um acordo preliminar que previa o controle estrutural do torneio.

“O acordo preliminar incluía a mudança de nome da competição para ‘Superliga da Fifa’. A entidade assumiria a organização em um acordo inicial de 12 anos e previa uma joint venture para gerir os direitos comerciais”, detalhou Cleverton Silva em sua reportagem no METRÓPOLES.

Poder de veto, recuo estratégico e crise na entidade

Conforme levantado pela matéria de Cleverton Silva no METRÓPOLES, a negociação secreta garantia superpoderes à diretoria da Fifa antes que a forte reação do público forçasse um recuo:

Poder de Decisão: O documento previa que a Fifa teria direito de veto em mudanças no formato do torneio, distribuição de receitas financeiras e decisões estruturais.

Mudanças no Calendário: O plano previa a criação de um Mundial de Clubes anual e a redução de datas destinadas aos jogos de seleções nacionais.

Recuo Público: Após protestos em massa de torcedores, atletas, ligas e governos europeus, Infantino mudou o tom e declarou que “desaprovava veementemente” o projeto.

Fim definitivo: O projeto original perdeu força com a debandada dos clubes ingleses e italianos, culminando com a desistência formal de Real Madrid e Barcelona no início de 2026.

Pressão Atual: A revelação sobre a Superliga amplia a crise enfrentada por Infantino, enfraquecido pelo cancelamento do projeto comercial Fifa Forward Enterprise (FFE) e pela perda de apoio da FA (Inglaterra), FAW (País de Gales) e de federações da Concacaf.

A Fifa chegou a apoiar a criação da Superliga Europeia?

Sim. Segundo documentos revelados pelo jornal The Guardian, a gestão de Gianni Infantino negociou os termos para assumir o controle e dar o nome da entidade ao torneio antes de recuar devido à pressão popular.

Por que Gianni Infantino mudou de postura sobre o torneio?

A forte onda de rejeição de torcedores, atletas, governos e federações nacionais fez com que o dirigente recuasse e declarasse publicamente ser contra a Superliga.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet