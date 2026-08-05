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Figo pede saída de Infantino e aumenta pressão na presidência da Fifa

Ex-jogador português criticou o mandatário suíço após o fracasso da FFE.

Por Redação ContilNet
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Figo pede saída de Infantino e aumenta pressão na presidência da Fifa
Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Em coluna no jornal britânico Daily Mail, ex-astro do Real Madrid classificou gestão do dirigente suíço como egoísta após o colapso do projeto FFE.

A pressão sobre a permanência de Gianni Infantino na presidência da Fifa ganhou um novo capítulo de forte repercussão internacional. O ex-jogador português Luis Figo, ídolo do Real Madrid e da seleção de seu país, publicou duras críticas ao trabalho do mandatário suíço e pediu abertamente a sua destituição do cargo na entidade máxima do futebol.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, a manifestação de Figo ocorre em meio à derrocada do projeto Fifa Forward Enterprise (FFE) e ao enfraquecimento do apoio político ao dirigente.

“Eu poderia escrever 10 mil palavras sobre os problemas da Fifa. Mas a solução tem apenas três: Infantino precisa sair”, escreveu Luis Figo em sua coluna no diário britânico Daily Mail, conforme destacado por Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.

Fracasso da FFE, acusações de chantagem e perda de apoio

Conforme detalhado pela apuração de Ana Beatriz Martins para o METRÓPOLES, o cenário de insatisfação se espalhou por diferentes federações e confederações continentais:

  • O Colapso da FFE: A crise se intensificou após o encerramento do projeto Fifa Forward Enterprise, subsidiária criada para gerir direitos comerciais com a meta de captar US$ 4,2 bilhões (R$ 22,8 bilhões) vendendo fatias a investidores privados.

  • Perda de Aliados Europeus: As federações de futebol da Inglaterra (FA) e do País de Gales (FAW) retiraram oficialmente o apoio à reeleição do dirigente suíço.

  • Acusações da Jordânia: O presidente da Federação Jordaniana de Futebol, Ali Bin Al Hussein, acusou a entidade de práticas abusivas e chantagem condicionada ao apoio político a Infantino.

  • Ameaça na Concacaf: Integrantes da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe realizaram reuniões emergenciais em que cogitaram abandonar a base de sustentação do presidente.

Por que Luis Figo pediu a saída de Gianni Infantino da presidência da Fifa?

O ex-jogador criticou a postura do dirigente após o fracasso do projeto FFE, classificando sua conduta como egoísta e prejudicial ao futuro do futebol em artigo no jornal Daily Mail.

O que era o projeto FFE criado pela gestão da Fifa?

A Fifa Forward Enterprise previa a criação de uma subsidiária comercial para negociar direitos de competições com investidores externos, mirando uma arrecadação de até US$ 4,2 bilhões.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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