Internacional x Remo onde assistir: horário e informações do jogo

Internacional x Remo é uma das partidas programadas para nesta segunda-feira (17/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 20h00 (de Brasília) e será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.
Onde assistir Internacional x Remo ao vivo
O jogo entre Internacional e Remo terá transmissão por SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Internacional x Remo
- Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
- Data: 17/08/2026
- Horário: 20h00 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, Porto Alegre
- Transmissão: SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view)
- Rodada: 23ª
Com todos esses elementos, Internacional x Remo reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.