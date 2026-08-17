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Internacional x Remo onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Campeonato Brasileiro Série A; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Internacional x Remo onde assistir
Internacional x Remo — Campeonato Brasileiro Série A, em 17/08/2026 às 20h00.

Internacional x Remo é uma das partidas programadas para nesta segunda-feira (17/08) por Campeonato Brasileiro Série A. O jogo começa às 20h00 (de Brasília) e será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

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O momento das equipes e as escolhas dos treinadores devem influenciar o ritmo do confronto. A confirmação dos titulares costuma ocorrer perto do horário da partida.

Onde assistir Internacional x Remo ao vivo

O jogo entre Internacional e Remo terá transmissão por SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Internacional x Remo
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A
  • Data: 17/08/2026
  • Horário: 20h00 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, Porto Alegre
  • Transmissão: SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view)
  • Rodada: 23ª

Com todos esses elementos, Internacional x Remo reúne ingredientes para um jogo importante em Campeonato Brasileiro Série A. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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