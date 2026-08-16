Corinthians x Cruzeiro onde assistir: horário e informações do jogo

Confira horário, local, canais de transmissão e possíveis escalações de Corinthians e Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro — Campeonato Brasileiro Série A, em 16/08/2026 às 19h30.

O confronto entre Corinthians e Cruzeiro movimenta Campeonato Brasileiro Série A nesta domingo (16/08). A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo, com expectativa de um jogo disputado.

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

A transmissão anunciada para o confronto será de Amazon Prime. Eventuais alterações na grade podem ser feitas pelos detentores dos direitos.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A Data: 16/08/2026

16/08/2026 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Transmissão: Amazon Prime

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.