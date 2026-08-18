Presidente do Corinthians revela ameaças em renovação de Memphis

Osmar Stabile confirmou novo vínculo de dois anos com o atacante holandês, mas revelou momentos de tensão enfrentados por sua família.
O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, revelou ter sido alvo de sérias ameaças e ataques cibernéticos ao longo das negociações que culminaram na renovação contratual do atacante Memphis Depay por mais duas temporadas. O relato foi feito na última segunda-feira (17/8), logo após a confirmação do novo acordo com o jogador.
De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, o dirigente e seus familiares próximos foram intimidados por mensagens.
“Sofremos as consequências, vazaram meus telefones e os das minhas filhas, invadiram contas bancárias da minha família. Teve gente mostrando faca e revólver em mensagens. Estamos tomando as providências”, declarou Osmar Stabile em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Ajuste financeiro, tempo de contrato e medidas de segurança
Conforme detalhado pela cobertura de Mateus Arantes no METRÓPOLES, a permanência do holandês envolveu readequação nos valores inicialmente pedidos:
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Duração do Contrato: O novo vínculo garante a permanência do atacante holandês no Parque São Jorge por mais duas temporadas.
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Redução da Pedida: Inicialmente, o estafe de Memphis solicitou R$ 30 milhões anuais, mas aceitou reduzir a pedida financeira para concluir o acerto com o clube.
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Providências Jurídicas: O departamento jurídico do clube e a equipe de segurança do dirigente acompanham as investigações sobre os vazamentos de dados pessoais.
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Apoio da Torcida: Apesar dos episódios de intimidação isolados, a renovação do camisa 10 era um dos principais pleitos dos torcedores alvinegros.
O que disse o presidente do Corinthians sobre a renovação de Memphis Depay?
Osmar Stabile revelou que sofreu ameaças graves com armas, teve seus dados vazados e as contas bancárias de sua família invadidas durante as conversas para renovar com o atacante.
Por quanto tempo Memphis Depay renovou com o Corinthians?
O atacante assinou a prorrogação de seu contrato por mais duas temporadas com o clube paulista.