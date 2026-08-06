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Real Madrid fecha com Diomande e estabelece novo recorde financeiro em transferências

Atacante marfinense torna-se o reforço mais caro da história do clube espanhol

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Real Madrid fecha com Diomande e estabelece novo recorde financeiro em transferências
Clube espanhol também confirmou nomes como Bernardo Silva, Konaté, Dumfries e Cucurella/ Foto: Reprodução

O Real Madrid concluiu a contratação do atacante marfinense Yan Diomande junto ao RB Leipzig. O desfecho da negociação encerra semanas de conversas entre os dois clubes e libera o atleta para viajar à Espanha para a realização de exames médicos e assinatura do contrato.

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Segundo informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o montante envolvido na transferência atinge 125 milhões de euros (aproximadamente R$ 739 milhões). O valor estabelece o negócio como a contratação mais cara já realizada na história do clube madrilenho.

Diomande despertou a atenção das principais equipes do futebol europeu após se destacar na última temporada pelo RB Leipzig, quando marcou 13 gols e distribuiu nove assistências ao longo de 36 partidas disputadas.

Com o acerto por Diomande, a diretoria do Real Madrid amplia a reformulação do elenco para o calendário 2026/27. O marfinense integra a lista de reforços contratados para o novo período competitivo.

Além do atacante, o clube merengue confirmou a chegada dos laterais Marc Cucurella e Denzel Dumfries, do zagueiro Ibrahima Konaté e do meio-campista Bernardo Silva.

A expectativa da comissão técnica é integrar o jogador aos treinamentos assim que forem concluídos os trâmites burocráticos e o anúncio oficial do vínculo.

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