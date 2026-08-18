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Torcida invade estádio do PAOK em protesto à venda de Konstantelias

Ultras invadiram escritórios da diretoria contra transferência ao Borussia Dortmund.

Por Redação ContilNet
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Torcida invade estádio do PAOK em protesto à venda de Konstantelias
Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Ultras do clube grego ocuparam escritórios da diretoria no Estádio Toumba em reação à transferência recorde de 32 milhões de euros.

A transferência do meio-campista Giannis Konstantelias (23 anos) do PAOK, da Grécia, para o Borussia Dortmund, da Alemanha, provocou forte reação na torcida do clube de Tessalônica. Revoltados com o negócio, torcedores ultras invadiram e ocuparam simbolicamente as instalações da diretoria no Estádio Toumba exigindo reuniões com a cúpula do clube.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Lucas Maia para o portal METRÓPOLES, a negociação foi concluída e oficializada pela equipe alemã.

“Apesar da revolta dos torcedores, o próprio jogador conversou com ultras via videochamada e explicou que a decisão de aceitar a proposta do futebol alemão partiu de um desejo pessoal”, destacou o repórter Lucas Maia em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Números históricos, valor recorde e desabado do jogador

Conforme detalhado pela cobertura de Lucas Maia no METRÓPOLES, a transação estabeleceu novos parâmetros financeiros para o futebol grego:

  • Valores da Negociação: A venda pode atingir até 32 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões na cotação atual) com metas e bônus, tornando-se a maior venda da história do PAOK.

  • Desempenho no Clube: Revelado nas categorias de base da equipe, Konstantelias soma 190 partidas profissionais pelo PAOK, com 44 gols marcados e 26 assistências distribuídas.

  • Recado à Torcida: Em conversa direta com os torcedores após a ocupação, o meia declarou: “Não pensem nisso, de verdade. Eu amo vocês, assim como amo o PAOK”.

  • Reforço na Alemanha: O jovem talento grego chega ao Borussia Dortmund para compor o setor ofensivo ao lado de outras promessas do futebol europeu.

Por que a torcida do PAOK invadiu o estádio em Tessalônica?

A torcida ultra do PAOK invadiu os escritórios da diretoria no Estádio Toumba para protestar contra a venda do jovem ídolo Giannis Konstantelias ao Borussia Dortmund.

Qual foi o valor da venda de Konstantelias do PAOK para o Borussia Dortmund?

A transação foi fechada por valores que podem alcançar 32 milhões de euros (cerca de R$ 193 milhões), estabelecendo a maior venda da história do clube grego.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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