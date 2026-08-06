Vitória x Athletico-PR onde assistir: horário e informações do jogo

O confronto entre Vitória e Athletico-PR movimenta Copa do Brasil nesta quinta-feira (06/08). A bola rola às 20h00 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, com expectativa de um jogo disputado.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Vitória x Athletico-PR ao vivo por SporTV (TV fechada), pela GE TV (Youtube), e pelo Premiere (Pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Vitória x Athletico-PR
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 06/08/2026
- Horário: 20h00 (de Brasília)
- Local: Barradão, Salvador
- Transmissão: SporTV (TV fechada), pela GE TV (Youtube), e pelo Premiere (Pay-per-view)
- Fase: Oitavas de final
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.