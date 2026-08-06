Vitória x Athletico-PR onde assistir: horário e informações do jogo

Confronto terá início às 20h00 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Vitória x Athletico-PR — Copa do Brasil, em 06/08/2026 às 20h00.

O confronto entre Vitória e Athletico-PR movimenta Copa do Brasil nesta quinta-feira (06/08). A bola rola às 20h00 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, com expectativa de um jogo disputado.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Vitória x Athletico-PR ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Vitória x Athletico-PR ao vivo por SporTV (TV fechada), pela GE TV (Youtube), e pelo Premiere (Pay-per-view). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Athletico-PR

Vitória x Athletico-PR Campeonato: Copa do Brasil

Copa do Brasil Data: 06/08/2026

06/08/2026 Horário: 20h00 (de Brasília)

20h00 (de Brasília) Local: Barradão, Salvador

Barradão, Salvador Transmissão: SporTV (TV fechada), pela GE TV (Youtube), e pelo Premiere (Pay-per-view)

SporTV (TV fechada), pela GE TV (Youtube), e pelo Premiere (Pay-per-view) Fase: Oitavas de final

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.