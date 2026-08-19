Baldur's Gate 3 é o RPG de turno da Larian Studios, eleito Jogo do Ano no The Game Awards 2023 — Foto: Reprodução/Steam

Projetos de mundo aberto utilizam inteligência artificial avançada, rotinas próprias para NPCs e ecossistemas reativos para garantir imersão total.

No desenvolvimento contemporâneo de jogos eletrônicos, o nível de realismo de um universo virtual não se mede apenas pela qualidade geométrica dos gráficos, mas pela capacidade de reação do ambiente. Títulos de mundo aberto e RPGs de grande porte utilizam sistemas de inteligência artificial para que animais caçem, NPCs trabalhem e o clima mude de forma orgânica.

De acordo com a seleção elaborada pelo jornalista Marcelo Villela para o portal TECHTUDO, as produções escolhidas se destacam por universos que “respiram” de forma independente.

“Games como Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e Kingdom Come: Deliverance 2 conseguem transmitir a sensação de que seus ecossistemas continuam operando mesmo sem a interferência direta do jogador”, destacou o repórter Marcelo Villela em guia publicado no TECHTUDO.

Rotinas de NPCs, inteligência de ecossistemas e simulações sociais

Conforme detalhado pela cobertura de Marcelo Villela no TECHTUDO, cada jogo aborda o realismo por meio de mecânicas específicas:

Rotinas de Trabalho e Vida: GTA 5 , The Witcher 3 e Kingdom Come: Deliverance 2 apresentam habitantes com horários para trabalhar, comer e se abrigar da chuva.

Ecossistemas Autónomos: Red Dead Redemption 2 e Rain World trazem cadeias alimentares completas, onde predadores e presas interagem de forma independente.

Metrópoles e Ficção: Cyberpunk 2077 e Marvel’s Spider-Man 2 focam na simulação do trânsito urbano, densidade demográfica e ruídos urbanos.

Reatividade Moral e Escolhas: Stalker 2, Skyrim e Baldur’s Gate 3 fazem com que facções e testemunhas lembrem e reajam às condutas passadas do jogador.

O que faz o mundo de Red Dead Redemption 2 ser considerado uma simulação viva?

O jogo possui animais com hábitos autônomos de caça, decomposição realista de corpos no mapa e NPCs que seguem rotinas diárias e reagem ao nível moral do jogador.

Qual jogo da lista simula um ecossistema estilo cadeia alimentar em 2D?

Rain World coloca o jogador dentro de um ecossistema dinâmico onde os animais e criaturas caçam e lutam entre si para sobreviver sem depender das ações do jogador.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet