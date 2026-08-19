10 títulos sem selo de terror que entregam tensão e horror psicológico

Guia reúne de Subnautica a BioShock com foco em tensão e suspense.

Don't Starve Together é um jogo de sobrevivência que pode ser extremamente desafiador — Foto: Reprodução/Steam

Atmosfera sufocante, solidão profunda e criaturas perturbadoras transformam jogos de ação, sobrevivência e cartas em experiências aterrorizantes.

Nem todo jogo capaz de causar frio na espinha carrega o rótulo oficial de Survival Horror. Diversas produções focadas em ação, exploração espacial, puzzles e aventura utilizam técnicas de iluminação sombria, sonoplastia imersiva e sensação de isolamento para deixar os jogadores em constante estado de alerta.

De acordo com a seleção elaborada pelo jornalista Marcelo Villela para o portal TECHTUDO, esses títulos surpreendem justamente por ir além do gênero tradicional.

“Títulos como Subnautica, Control e BioShock mostram como a sensação de estar sendo observado em ambientes hostis ou em ruínas pode ser tão assustadora quanto qualquer jogo de horror dedicado”, destacou o repórter Marcelo Villela em guia publicado no TECHTUDO.

Exploração abissal, ficção científica sombria e suspense psicológico

Conforme detalhado pela cobertura de Marcelo Villela no TECHTUDO, as mecânicas de tensão variam entre os gêneros selecionados:

Horror Abissal e Espacial: Subnautica explora a talassofobia no oceano alienígena, enquanto Prey utiliza o isolamento da estação espacial Talos 1.

Ação Sobrenatural: Control e BioShock apostam em cenários claustrofóbicos e forças corrompidas para construir uma narrativa perturbadora.

Minimalismo Tenebroso: Inside e Limbo utilizam paletas monocromáticas e ambientes distópicos para criar um clima contínuo de apreensão.

Cartas, Suspense e Estratégia: Inscryption, Oxenfree, Returnal e Don’t Starve Together completam a lista mesclando horror cósmico, viagens no tempo e estética gótica.

Por que o jogo Subnautica é recomendado para fãs de terror?

Embora focado em sobrevivência, Subnautica explora a talassofobia ao colocar o jogador no fundo do oceano diante de criaturas gigantescas e águas escuras.

Qual jogo da lista mistura mecânicas de card game com suspense sobrenatural?

Inscryption mistura disputa de cartas com RPG e elementos macabros em um ambiente escuro contra uma entidade oculta.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet