18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso
Carla Perez e Xanddy enfrentam “ninho vazio” após casamento do caçula

Chacina: pastor e mais 2 são mortos por se negarem a emprestar R$ 16 mil

Suspeito Ezenilson Silva de Souza foi preso pela DEHS após ataque com martelo na capital amazonense.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Chacina: pastor e mais 2 são mortos por se negarem a emprestar R$ 16 mil
Imagem cedida ao Metrópoles

Ezenilson Silva de Souza alegou dívidas com agiotas ao pedir o dinheiro; investigação da Polícia Civil aponta que vítimas foram atacadas dentro de casa.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu na última segunda-feira (17/8) Ezenilson Silva de Souza. Ele é apontado como o autor do triplo homicídio a golpes de martelo que vitimou um pastor e outros dois familiares no bairro em que residiam, em Manaus (AM).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para a coluna Na Mira, no portal METRÓPOLES, a motivação foi a recusa da vítima em emprestar dinheiro.

“A investigação da DEHS revelou que o suspeito exigia R$ 16 mil para quitar dívidas com agiotas. Diante da negativa do religioso, ele atacou as vítimas que dormiam na residência”, destacou a repórter Larice de Paula em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Vítimas identificadas, dinâmica do crime e descarte da arma

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula no METRÓPOLES, as autoridades mapearam a sequência dos fatos dentro da residência:

  • Vítimas Identificadas: Entre os mortos estão o pastor Francisco das Chagas Morais Santos, de 66 anos, e sua filha, Isabella Coelho Morais, de 29 anos. Uma quarta pessoa ficou ferida.

  • Ataque Noturno: De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o suspeito invadiu a casa enquanto os moradores dormiam e iniciou uma discussão com o religioso antes das agressões.

  • Local dos Corpos: Dois corpos foram encontrados em um dos quartos e o terceiro no corredor da casa.

  • Ocultação de Prova: Após o crime, o investigado afirmou ter se desfeito do martelo utilizado nos ataques lançando a ferramenta em um igarapé local.

Por que o suspeito cometeu a chacina contra o pastor em Manaus?

Ezenilson Silva de Souza atacou as vítimas após o pastor se recusar a emprestar R$ 16 mil para que ele quitasse dívidas com agiotas.

Qual delegacia da Polícia Civil do Amazonas investiga o triplo homicídio?

O caso é conduzido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil do Estado do Amazonas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.