Chacina: pastor e mais 2 são mortos por se negarem a emprestar R$ 16 mil

Suspeito Ezenilson Silva de Souza foi preso pela DEHS após ataque com martelo na capital amazonense.

Imagem cedida ao Metrópoles

Ezenilson Silva de Souza alegou dívidas com agiotas ao pedir o dinheiro; investigação da Polícia Civil aponta que vítimas foram atacadas dentro de casa.

A Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), prendeu na última segunda-feira (17/8) Ezenilson Silva de Souza. Ele é apontado como o autor do triplo homicídio a golpes de martelo que vitimou um pastor e outros dois familiares no bairro em que residiam, em Manaus (AM).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Larice de Paula para a coluna Na Mira, no portal METRÓPOLES, a motivação foi a recusa da vítima em emprestar dinheiro.

“A investigação da DEHS revelou que o suspeito exigia R$ 16 mil para quitar dívidas com agiotas. Diante da negativa do religioso, ele atacou as vítimas que dormiam na residência”, destacou a repórter Larice de Paula em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Vítimas identificadas, dinâmica do crime e descarte da arma

Conforme detalhado pela cobertura de Larice de Paula no METRÓPOLES, as autoridades mapearam a sequência dos fatos dentro da residência:

Vítimas Identificadas: Entre os mortos estão o pastor Francisco das Chagas Morais Santos, de 66 anos, e sua filha, Isabella Coelho Morais, de 29 anos. Uma quarta pessoa ficou ferida.

Ataque Noturno: De acordo com o delegado Ricardo Cunha, o suspeito invadiu a casa enquanto os moradores dormiam e iniciou uma discussão com o religioso antes das agressões.

Local dos Corpos: Dois corpos foram encontrados em um dos quartos e o terceiro no corredor da casa.

Ocultação de Prova: Após o crime, o investigado afirmou ter se desfeito do martelo utilizado nos ataques lançando a ferramenta em um igarapé local.

Por que o suspeito cometeu a chacina contra o pastor em Manaus?

Ezenilson Silva de Souza atacou as vítimas após o pastor se recusar a emprestar R$ 16 mil para que ele quitasse dívidas com agiotas.

Qual delegacia da Polícia Civil do Amazonas investiga o triplo homicídio?

O caso é conduzido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Civil do Estado do Amazonas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet