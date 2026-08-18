Homem agride e estupra ex-companheira grávida de 3 meses por não aceitar término

Suspeito não aceitava o término e fugiu após o crime.

Arquivo/Agência Brasil

Vítima de 31 anos era alvo de constantes ameaças de morte; Polícia Militar realiza buscas e Justiça avalia pedido de prisão contra o suspeito.

Uma mulher de 31 anos, gestante de três meses, foi agredida e estuprada por seu ex-companheiro na manhã da última segunda-feira (17/8), dentro do apartamento da família, no município de São Vicente, litoral sul de São Paulo. O homem, que é o pai do bebê que a vítima espera, fugiu após cometer os crimes e está sendo procurado pelas forças de segurança.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, a mulher sofria abusos físicos e psicológicos recorrentes.

“A vítima vinha sendo alvo constante de violência física e ameaças de morte por parte do ex-companheiro, que usava a intimidação para forçar relações sexuais e não aceitava o fim da união”, destacou o repórter Marcus Pontes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Socorro médico, laudos do IML e histórico criminal do acusado

Conforme detalhado pela cobertura de Marcus Pontes no METRÓPOLES, as autoridades policiais adotaram medidas urgentes para proteger a vítima e localizar o agressor:

Atendimento de Emergência: A mulher foi conduzida por policiais militares ao Pronto-Socorro Central de São Vicente para receber primeiros socorros e avaliação médica.

Exames Periciais: A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos do Instituto Médico Legal (IML) para atestar a extensão das lesões corporais e do abuso sexual.

Varreduras da PM: O 39º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) realizou buscas na região praiana, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

Histórico e Pedido de Prisão: O investigado possui antecedentes criminais por violência doméstica e estupro. O Poder Judiciário analisa o mandado de prisão preventiva.

Onde ocorreu o caso da gestante agredida e estuprada pelo ex-companheiro?

O crime aconteceu dentro do apartamento da família, no município de São Vicente, localizado no litoral sul do estado de São Paulo.

Qual delegacia está responsável pela investigação do crime em São Vicente?

O caso foi registrado como violência doméstica e estupro, sendo formalmente apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet