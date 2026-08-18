Homem esfaqueia colega de trabalho em prédio de banco na Consolação

Vítima foi atingida no tórax durante reforma e socorrida ao Hospital das Clínicas.

Google Street View.

Crime ocorreu durante reforma em andar locado no edifício; vítima de 30 anos foi levada ao Hospital das Clínicas e o agressor está foragido.

Um trabalhador de 30 anos foi esfaqueado na região do tórax por um colega de serviço na manhã desta terça-feira (18/8), por volta das 7h30, dentro de um prédio comercial localizado na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas.

De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Marcus Pontes para o portal METRÓPOLES, a motivação da briga está sob investigação.

“O crime ocorreu após uma discussão entre dois funcionários de uma empresa terceirizada que prestava serviços de gesso e drywall para a reforma de um andar no edifício. O suspeito fugiu após o golpe e é procurado pela PM”, destacou o repórter Marcus Pontes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Estrutura do edifício, fuga do agressor e apuração policial

Conforme detalhado pela cobertura de Marcus Pontes no METRÓPOLES, as investigações apontam as circunstâncias da prestação de serviço:

Local do Ocorrido: O prédio pertence ao Banco Safra, mas possui andares locados para outras empresas, como a plataforma 99 Food.

Contratação Terceirizada: A empresa do setor alimentício contratou um escritório de arquitetura, que por sua vez terceirizou os serviços de gesso onde os trabalhadores atuavam.

Atendimento Médico: A vítima foi resgatada pelo socorro médico para o Hospital das Clínicas; seu estado de saúde não foi divulgado.

Inquérito Policial: O caso foi registrado e é formalmente apurado pelo 4º Distrito Policial (DP) da capital paulista.

Onde ocorreu o esfaqueamento do trabalhador na Rua da Consolação?

O crime aconteceu dentro de um prédio comercial na Rua da Consolação, no centro de São Paulo, em um andar que passava por reformas de drywall.

Para qual hospital a vítima do esfaqueamento na Consolação foi levada?

O homem de 30 anos foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Hospital das Clínicas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet