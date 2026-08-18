“Lesões e manchas roxas”: polícia investiga morte de menina de 4 anos

Samylle Valentina deu entrada sem vida em UPA com marcas e suspeita de agressões.

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Samylle Valentina Borba Ramiro apresentava lesões e marcas pelo corpo; delegada aguarda laudo pericial para confirmar suspeitas de maus-tratos e violência.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), por meio da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, abriu inquérito para apurar a morte de Samylle Valentina Borba Ramiro, de quatro anos. A criança deu entrada já sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, na madrugada da última segunda-feira (17/8).

De acordo com a apuração realizada pela jornalista Letícia Guedes para a coluna Mirelle Pinheiro, no portal METRÓPOLES, a equipe médica identificou sinais físicos suspeitos de violência.

“Conforme o prontuário da UPA, a vítima apresentava marcas e lesões pelo corpo, indicando suspeitas de violência física e sexual, que necessitam de confirmação pelo laudo do Instituto-Geral de Perícias”, explicou a delegada Alice Fernandes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Depoimento dos responsáveis, tutela provisória e histórico de acompanhamento

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, a investigação analisa a dinâmica familiar e o histórico de guarda da menor:

Relato da Tia: A mulher responsável por socorrer Samylle afirmou ter chegado do trabalho e notado as lesões após o banho da criança. Após discussão com o companheiro, a menor foi para o quarto e, mais tarde, foi encontrada com espuma na boca.

Fuga de Acompanhante: O companheiro da tia acompanhou o socorro inicial à UPA, mas deixou o local após notar a aproximação de viaturas policiais.

Histórico do Conselho Tutelar: Samylle e a irmã de nove anos haviam sido afastadas dos pais em 2025. A menina vivia com os tios sob tutela provisória concedida em julho de 2026.

Aguardando Laudos: A Polícia Civil aguarda a conclusão do exame necroscópico e pericial para determinar as causas exatas do óbito e responsabilizar os envolvidos.

Onde ocorreu o caso da menina Samylle Valentina de 4 anos?

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Jesus, localizada na zona leste de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Qual delegacia está responsável por investigar a morte de Samylle em Porto Alegre?

A apuração está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (3ª DPCA) da Polícia Civil gaúcha.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet