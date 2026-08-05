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Passageiro é condenado a 16 anos de prisão por matar motorista que não parou ônibus

Justiça definiu pena de Luis Gonzaga Estevam Barbosa por assassinar Gabriel Moraes da Silva.

Por Redação ContilNet
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Passageiro é condenado a 16 anos de prisão por matar motorista que não parou ônibus
Acervo Pessoal e Reprodução

Luis Gonzaga Estevam Barbosa foi julgado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de Gabriel Moraes da Silva, ocorrido na Zona Leste de São Paulo.

O Tribunal do Júri condenou o réu Luis Gonzaga Estevam Barbosa a uma pena de 16 anos e 11 meses de reclusão pelo assassinato do motorista de ônibus Gabriel Moraes da Silva. O crime ocorreu em julho de 2024 na Vila Jurema, região do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Rodrigo Tammaro para o portal METRÓPOLES, a condenação ocorreu após o réu disparar contra a cabeça da vítima depois que o condutor se recusou a realizar um desembarque fora do ponto regulamentado.

“O passageiro que matou o motorista de ônibus Gabriel Moraes da Silva com um tiro na cabeça na zona leste de São Paulo foi condenado a 16 anos e 11 meses de prisão. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri”, informou Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES.

Detalhes do julgamento e do crime

Conforme acompanhado e detalhado pela reportagem de Rodrigo Tammaro no METRÓPOLES, o julgamento considerou agravantes para a fixação da pena:

  • Homicídio Qualificado: O réu foi condenado por motivo fútil e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa do trabalhador.

  • Risco Coletivo: A decisão da Justiça destacou que o disparo contra o motorista colocou em perigo os demais passageiros que estavam a bordo da linha 2007/10 (Itaim Paulista/Cidade Kemel II).

  • Dinâmica dos Fatos: Após ser alvejado na cabeça, Gabriel perdeu o controle da direção e colidiu o coletivo contra a fachada de uma residência.

  • Prisão do Autor: Luis Gonzaga foi detido pela Polícia Militar dias após a ocorrência, sendo encontrado com a arma utilizada no crime.

Qual foi a pena aplicada ao réu que matou o motorista de ônibus em SP?

O Tribunal do Júri condenou o passageiro Luis Gonzaga Estevam Barbosa a 16 anos e 11 meses de prisão.

Por que o crime aconteceu?

O disparo foi motivado por uma discussão após o motorista se recusar a parar o veículo fora do ponto regulamentado na Zona Leste da capital paulista.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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