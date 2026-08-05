Vigilante é preso após ameaçar esposa durante videochamada na delegacia

Homem de 32 anos foi preso em flagrante pela PCGO em Anápolis após agentes presenciarem as ofensas.

Divulgação/PCGO

Investigado de 32 anos ameaçou a vítima e os filhos enquanto ela registrava ocorrência na DPCA de Anápolis; policiais efetuaram a prisão no local de trabalho do suspeito.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu preventivamente um vigilante de 32 anos suspeito de ameaçar de morte sua companheira e as filhas dela. O flagrante ocorreu enquanto a vítima estava na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis registrando um boletim de ocorrência quando o homem ligou por chamada de vídeo fazendo ofensas e ameaças diretas.

De acordo com as informações apuradas pelos jornalistas João Paulo Nunes e Arthur de Souza para o portal METRÓPOLES, as frases foram ouvidas e testemunhadas diretamente pelos agentes de polícia de plantão.

“Prefiro ver meu filho morto do que com você. Mato todo mundo e depois me mato, pois não tenho nada a perder. […] Suas filhas vão pagar com seu sangue por tudo que você tá fazendo”, declarou o investigado na chamada registrada pela reportagem de João Paulo Nunes e Arthur de Souza no METRÓPOLES.

Prisão no local de trabalho e histórico de agressões

Conforme detalhado pela apuração de João Paulo Nunes e Arthur de Souza no METRÓPOLES, a ação policial foi imediata após o flagrante na unidade:

Abordagem Imediata: Agentes da DPCA se deslocaram até uma instituição de ensino superior em Anápolis, onde o homem trabalhava como segurança, efetuando a prisão enquanto ele portava a arma de fogo da empresa.

Agressão Anterior: Na véspera da prisão, o casal havia discutido e o investigado enforcou a vítima, deu-lhe um tapa na cabeça e afirmou que iria matá-la.

Comportamento Violento: O relacionamento durava cerca de um ano e meio, mas há três meses o homem havia passado a agir com agressividade e ameaças recorrentes.

Desobediência durante Condução: Mesmo sob custódia, o vigilante tentou por diversas vezes contatar a vítima e confirmou aos policiais ter feito os disparos verbais. Ele responderá por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.

5. COMO DENUNCIAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Se você está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém nessa situação, busque ajuda imediatamente. Ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher (atendimento gratuito e confidencial) ou procure a Delegacia da Mulher ou a Polícia Militar pelo 190 em casos de emergência.

Como o vigilante foi preso em flagrante pela Polícia Civil?

Ele realizou uma videochamada fazendo ameaças de morte contra a companheira e os filhos no exato momento em que ela prestava depoimento na DPCA de Anápolis, permitindo que os policiais testemunhassem o crime e o prendessem no trabalho.

Quais crimes o homem irá responder perante a Justiça?

O investigado responderá pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet