Para vendedores, a expectativa de venda é alta

Comércio de ambulantes na Expoacre/Foto: ContilNet

O show de Wesley Safadão, nesta quarta-feira (05), promete ser não só um sucesso de público, mas também de vendas. Os ambulantes que ficam na fila do show estão animados para a apresentação.

“O resultado tem sido excelente. O ambiente está muito organizado, com todos trabalhando de forma harmoniosa, sem qualquer intercorrência”, conta Nay Nunes, vendedora.

Ela se diz animada para aproveitar a noite e revela que as vendas estão satisfatórias, além de estar animada para a apresentação de Ana Castela, na quinta-feira (06).

“Sobre conseguir aproveitar as atrações, confesso que trabalho mais do que desfruto, pois preciso manter o foco no atendimento, mas fico satisfeito por ver que tudo está correndo bem”, continua.

A entrevistada destaca que a apresentação do Natanzinho Lima foi um sucesso, com um público expressivo.

“Estamos confiantes de que hoje também teremos um ótimo volume de vendas e esperamos que tudo continue transcorrendo da melhor maneira possível”, continua.

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