A governadora e candidata ao governo do Acre, Mailza Assis (PP), foi recebida com vaias e protestos de apoiadores do candidato Tião Bocalom (PSDB) ao chegar à TV Rio Branco para participar da sabatina com os candidatos ao governo, nesta terça-feira (25).
Durante a chegada, o grupo ligado a Bocalom passou a vaiá-la e a fazer manifestações contra a candidata. Uma mulher que acompanhava os apoiadores chegou a fazer gestos insinuando que Mailza “fala muito”, em uma provocação direcionada à governadora.
Confira: ContilNet transmite sabatina com candidatos ao Governo; assista aqui
Do outro lado, a militância de Mailza que estava no local reagiu com gritos de apoio e ovacionou a candidata durante sua chegada à emissora.
O episódio ocorreu na área externa da TV Rio Branco, antes do início da sabatina, que reúne os candidatos ao governo do Acre para apresentar propostas e responder a questionamentos.
A movimentação dos grupos de apoio antecipou o clima de disputa eleitoral e transformou a chegada dos candidatos em uma espécie de prévia do embate político que deve marcar a sabatina.
Veja o vídeo: