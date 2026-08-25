A família não divulgou as causas da morte

Franklin Silva Damasceno/Foto: Reprodução

O auditor fiscal da Fazenda aposentado Franklin Silva Damasceno, de 76 anos, morreu na tarde desta terça-feira (25), no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Franklin Damasceno teve uma trajetória marcada pela atuação no serviço público e prestou relevantes contribuições à sociedade acreana ao longo de sua vida profissional.

A família não divulgou as causas da morte.

O velório será realizado a partir das 8h desta quarta-feira (26), na Capela São João Batista, em Rio Branco. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h30, no Cemitério São João Batista.