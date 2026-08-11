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Horóscopo de hoje, 11 de agosto de 2026: previsões para todos os signos

Previsões para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar dos 12 signos

Por ContilNet Horóscopo
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Horóscopo 2026: confira a previsão de hoje

 

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Confira as previsões do horóscopo de hoje para amor, trabalho, dinheiro e bem-estar. Leia também o conselho, a cor e o número da sorte de cada signo.

Horóscopo de Áries hoje

Elemento Fogo

Você terá melhores resultados ao respeitar seu próprio tempo. Sua iniciativa será valiosa quando vier acompanhada de planejamento. Um plano simples, executado com atenção, tende a funcionar melhor.

Amor: Para quem está só, uma conexão pode começar por afinidades cotidianas. Evite transformar divergência em competição.

Trabalho: Uma demanda inesperada pode ser resolvida com método e calma. Delegar parte da execução permitirá avançar melhor.

Dinheiro: Observe assinaturas, taxas e cobranças automáticas. Uma decisão simples de hoje pode melhorar o equilíbrio dos próximos dias.

Bem-estar: Seu corpo pode responder melhor a uma rotina mais regular. Uma pausa consciente pode evitar irritação e decisões precipitadas.

Conselho do dia: Use seus limites como orientação, não como motivo de culpa.

Número: 29
Cor: azul-celeste
Clima: renovação

Horóscopo de Touro hoje

Elemento Terra

Assuntos que estavam dispersos podem começar a ganhar direção. Uma decisão prática pode devolver tranquilidade à rotina. Uma pausa curta antes de decidir pode evitar desgaste desnecessário.

Amor: Hoje, respeitar diferenças será essencial para manter a harmonia. Evite apego a uma versão antiga da relação.

Trabalho: Uma demanda inesperada pode ser resolvida com método e calma. Aceitar uma adaptação pontual pode evitar atraso maior.

Dinheiro: Organização financeira será mais útil do que buscar soluções imediatistas. Uma decisão simples de hoje pode melhorar o equilíbrio dos próximos dias.

Bem-estar: Seu corpo pode responder melhor a uma rotina mais regular. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Comece pelo ponto mais simples e deixe o progresso criar impulso.

Número: 57
Cor: verde-oliva
Clima: iniciativa

Horóscopo de Gêmeos hoje

Elemento Ar

Um clima de renovação favorece iniciativas simples e consistentes. Ideias surgirão com facilidade, mas será necessário selecionar as mais úteis. Use o dia para ajustar o que já existe antes de ampliar responsabilidades.

Amor: Na vida afetiva, ouvir sem preparar uma resposta imediata pode aproximar. Converse com leveza, mas não fuja dos assuntos que exigem profundidade.

Trabalho: Cuide dos detalhes finais antes de apresentar ou enviar um trabalho. Seu poder de adaptação ajudará a lidar com uma mudança de agenda.

Dinheiro: Evite emprestar ou comprometer recursos sem combinar condições claras. Confirme prazos e condições antes de fechar qualquer acordo.

Bem-estar: Uma caminhada leve ou alongamento pode ajudar a mudar o estado mental. Uma pausa consciente pode evitar irritação e decisões precipitadas.

Conselho do dia: Use seus limites como orientação, não como motivo de culpa.

Número: 29
Cor: verde-esmeralda
Clima: equilíbrio

Horóscopo de Câncer hoje

Elemento Água

O momento favorece ajustes práticos sem necessidade de pressa. Evite absorver responsabilidades emocionais que não são suas. Um plano simples, executado com atenção, tende a funcionar melhor.

Amor: Na vida afetiva, ouvir sem preparar uma resposta imediata pode aproximar. Fale sobre o que sente sem esperar que a outra pessoa adivinhe.

Trabalho: Uma ideia antiga pode ganhar aplicação prática com pequenos ajustes. Evite levar críticas profissionais para o campo pessoal.

Dinheiro: Evite emprestar ou comprometer recursos sem combinar condições claras. Anote movimentações e adie o que não for essencial.

Bem-estar: Reduzir a pressa pode melhorar sua percepção e seu bem-estar. Cuide da postura e evite permanecer muitas horas na mesma posição.

Conselho do dia: Um limite bem colocado pode preservar uma relação importante.

Número: 5
Cor: âmbar
Clima: curiosidade

Horóscopo de Leão hoje

Elemento Fogo

O dia favorece escolhas conscientes e uma postura mais objetiva. Reconhecer a contribuição de outras pessoas fortalecerá sua liderança. Use o dia para ajustar o que já existe antes de ampliar responsabilidades.

Amor: Quem está em uma relação pode resolver um incômodo com calma e objetividade. Demonstre carinho sem transformar afeto em prova de reconhecimento.

Trabalho: Uma conversa com liderança ou cliente pede clareza e objetividade. Valorize a equipe ao apresentar conquistas compartilhadas.

Dinheiro: Observe assinaturas, taxas e cobranças automáticas. Uma revisão breve do orçamento ajudará a tomar decisões mais seguras.

Bem-estar: Bem-estar hoje depende mais de constância do que de intensidade. Cuide da postura e evite permanecer muitas horas na mesma posição.

Conselho do dia: Escolha uma atitude concreta que dependa apenas de você.

Número: 75
Cor: areia
Clima: determinação

Horóscopo de Virgem hoje

Elemento Terra

O momento pede equilíbrio entre iniciativa e capacidade de escuta. Separar o essencial do acessório reduzirá a sobrecarga. Evite responder no impulso e confirme informações antes de concluir algo.

Amor: Na vida afetiva, ouvir sem preparar uma resposta imediata pode aproximar. Pequenos cuidados cotidianos podem expressar muito.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Revise processos, mas defina um limite para a revisão.

Dinheiro: Organização financeira será mais útil do que buscar soluções imediatistas. Confirme prazos e condições antes de fechar qualquer acordo.

Bem-estar: Evite levar preocupações para todos os momentos do dia. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Evite decisões definitivas em momentos de irritação.

Número: 17
Cor: cinza-claro
Clima: escuta

Horóscopo de Libra hoje

Elemento Ar

Uma conversa simples pode trazer a informação que faltava. Observe onde a tentativa de evitar conflito está criando indecisão. Mantenha o foco no essencial e reduza distrações evitáveis.

Amor: A vida amorosa pede menos suposições e mais perguntas claras. Um encontro agradável favorece aproximação e diálogo.

Trabalho: Priorize entregas que dependem exclusivamente de você. Defina critérios objetivos antes de comparar propostas.

Dinheiro: O planejamento do próximo mês pode começar com uma revisão do atual. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Uma rotina simples de autocuidado tende a ser mais sustentável. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Escutar com atenção pode revelar uma saída que a pressa esconde.

Número: 42
Cor: violeta
Clima: escuta

Horóscopo de Escorpião hoje

Elemento Água

Escolher bem onde colocar sua energia fará diferença hoje. Um encerramento necessário pode liberar energia para outra etapa. Escolha uma prioridade central e proteja seu tempo ao redor dela.

Amor: Uma demonstração concreta de cuidado terá mais peso do que promessas. Coloque limites sem usar distância como punição.

Trabalho: Uma postura colaborativa pode abrir espaço para novas oportunidades. Investigue causas antes de corrigir apenas os sintomas.

Dinheiro: Evite contar com valores que ainda não foram confirmados. Escolha praticidade sem abrir mão de responsabilidade.

Bem-estar: Bem-estar hoje depende mais de constância do que de intensidade. Não force o corpo para cumprir expectativas que podem ser reorganizadas.

Conselho do dia: Observe antes de reagir; nem todo movimento exige confronto.

Número: 29
Cor: violeta
Clima: iniciativa

Horóscopo de Sagitário hoje

Elemento Fogo

Um clima de renovação favorece iniciativas simples e consistentes. O desejo de avançar será positivo quando houver direção definida. Não confunda velocidade com progresso; consistência será mais importante.

Amor: Os vínculos ganham força quando existe espaço para diálogo sem cobrança. Uma experiência diferente pode renovar a relação.

Trabalho: Cuide dos detalhes finais antes de apresentar ou enviar um trabalho. Uma proposta ousada precisa de etapas concretas.

Dinheiro: Evite emprestar ou comprometer recursos sem combinar condições claras. Anote movimentações e adie o que não for essencial.

Bem-estar: Evite transformar produtividade em cobrança permanente. Reduza excessos e mantenha uma rotina equilibrada.

Conselho do dia: Não transforme um erro pontual em julgamento permanente.

Número: 59
Cor: cinza-claro
Clima: leveza

Horóscopo de Capricórnio hoje

Elemento Terra

A tendência é de maior lucidez para lidar com questões pendentes. Uma meta de longo prazo pode avançar com uma ação simples hoje. Permita-se revisar uma opinião diante de fatos novos.

Amor: A vida amorosa pede menos suposições e mais perguntas claras. Uma conversa sobre planos pode aumentar a segurança da relação.

Trabalho: Uma demanda inesperada pode ser resolvida com método e calma. Planejamento e constância favorecerão uma entrega importante.

Dinheiro: Decisões de longo prazo pedem pesquisa e análise cuidadosa. Se houver dúvida, espere e pesquise mais.

Bem-estar: Observe como alimentação, descanso e tensão estão se relacionando. Faça escolhas compatíveis com sua condição e procure orientação profissional diante de sintomas ou dúvidas.

Conselho do dia: Faça o necessário com atenção, sem transformar tudo em urgência.

Número: 15
Cor: grafite
Clima: determinação

Horóscopo de Aquário hoje

Elemento Ar

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. Sua independência será mais produtiva quando houver troca de informações. Não confunda velocidade com progresso; consistência será mais importante.

Amor: No amor, a sinceridade precisa vir acompanhada de sensibilidade. Uma conversa fora do padrão pode aproximar.

Trabalho: No trabalho, organize a sequência das tarefas antes de acelerar. Compartilhe a lógica da proposta para conquistar apoio.

Dinheiro: Uma pendência pode ser negociada com objetividade e documentação. Anote movimentações e adie o que não for essencial.

Bem-estar: Evite levar preocupações para todos os momentos do dia. Procure apoio adequado caso o desconforto físico ou emocional persista.

Conselho do dia: Proteja seu tempo sem fechar as portas para uma boa conversa.

Número: 15
Cor: verde-oliva
Clima: paciência

Horóscopo de Peixes hoje

Elemento Água

Uma atitude equilibrada ajudará a transformar intenção em resultado. Sua intuição pode orientar, mas deve ser conferida com informações concretas. Dê um passo por vez e mantenha margem para corrigir a rota.

Amor: O campo afetivo favorece gestos espontâneos e acordos simples. A empatia aproxima, mas não substitui limites saudáveis.

Trabalho: Evite assumir sozinho uma responsabilidade que precisa ser compartilhada. Uma pausa breve pode melhorar a qualidade de uma decisão.

Dinheiro: Uma reserva, mesmo pequena, merece atenção constante. Anote movimentações e adie o que não for essencial.

Bem-estar: Pausas curtas ao longo do dia ajudarão a preservar concentração. Limite telas e estímulos perto do horário de dormir.

Conselho do dia: A maturidade aparece na forma de administrar o próprio impulso.

Número: 99
Cor: âmbar
Clima: serenidade

As previsões têm caráter informativo e de entretenimento. Decisões importantes devem considerar fatos, contexto e orientação profissional adequada.

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