Panorama da rodada

Resultados das loterias de 12 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 12 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Quina, Dupla Sena, Lotomania.