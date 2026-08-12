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Resultado da Lotofácil, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 12 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 12 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 12 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 12 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Quina, Dupla Sena, Lotomania.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados5
Com ganhadores3

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Lotofácil, Federal.
  • Acumularam: Quina, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1270

2 ganhadoresR$ 527.008,60

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas06 – 14 – 16 – 18 – 20 – 23 – 30
  • Mês da SorteAbril
  • Próximo concurso13/08/2026
  • Situação2 ganhadores • R$ 527.008,60

Ver resultado completo do concurso 1270

Resultado oficial

Quina

Concurso 7090

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 46 – 62 – 72 – 78
  • Próximo concurso13/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7090

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3760

1 ganhadorR$ 6.666.614,93

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
  • Próximo concurso13/08/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 6.666.614,93

Ver resultado completo do concurso 3760

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2995

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio10 – 16 – 19 – 26 – 31 – 42
  • 2º sorteio13 – 28 – 29 – 32 – 46 – 47
  • Próximo concurso14/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2995

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2962

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas13 – 15 – 21 – 29 – 34 – 35 – 36 – 42 – 47 – 56 – 60 – 64 – 74 – 75 – 86 – 89 – 91 – 95 – 96 – 99
  • Próximo concurso14/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2962

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 885

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas4 – 9 – 5 – 8 – 5 – 9
  • Próximo concurso14/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 885

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 380

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas03 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43
  • Trevos4 – 6
  • Próximo concurso15/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 380

Resultado oficial

Federal

Concurso 6091

1 ganhadorR$ 500.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 086997
  • Situação1 ganhador • R$ 500.000,00

Ver resultado completo do concurso 6091

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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