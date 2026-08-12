Resultados das loterias de 12 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 12 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Lotofácil, Federal e prêmios acumulados em Quina, Dupla Sena, Lotomania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Lotofácil, Federal.
- Acumularam: Quina, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1270
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas06 – 14 – 16 – 18 – 20 – 23 – 30
- Mês da SorteAbril
- Próximo concurso13/08/2026
- Situação2 ganhadores • R$ 527.008,60
Resultado oficial
Quina
Concurso 7090
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 46 – 62 – 72 – 78
- Próximo concurso13/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3760
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Próximo concurso13/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 6.666.614,93
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2995
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio10 – 16 – 19 – 26 – 31 – 42
- 2º sorteio13 – 28 – 29 – 32 – 46 – 47
- Próximo concurso14/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2962
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas13 – 15 – 21 – 29 – 34 – 35 – 36 – 42 – 47 – 56 – 60 – 64 – 74 – 75 – 86 – 89 – 91 – 95 – 96 – 99
- Próximo concurso14/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 885
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas4 – 9 – 5 – 8 – 5 – 9
- Próximo concurso14/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 380
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43
- Trevos4 – 6
- Próximo concurso15/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6091
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 086997
- Situação1 ganhador • R$ 500.000,00