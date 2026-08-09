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Resultado da Federal de hoje: concurso 6090, bilhetes premiados

Resultado da Federal de hoje, concurso 6090. Números sorteados: 016821 - 077694 - 067531 - 040030 - 043074. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 500.000,00.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Federal concurso 6090

Confira o resultado da Federal de hoje, com os bilhetes sorteados no concurso 6090 e o detalhamento informado oficialmente pela Caixa.

Resultado oficial

Federal

Concurso 6090 • 09/08/2026

Concurso6090
Data do sorteio09/08/2026
StatusResultado da extração
1º prêmioR$ 500.000,00

Bilhetes

Bilhetes sorteados

1º prêmio016821
2º prêmio077694
3º prêmio067531
4º prêmio040030
5º prêmio043074
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SAO PAULO, SP – SAO PAULO, SP

Detalhamento de Prêmios

1º prêmioBilhete 016821R$ 500.000,00
2º prêmioBilhete 077694R$ 35.000,00
3º prêmioBilhete 067531R$ 30.000,00
4º prêmioBilhete 040030R$ 25.000,00
5º prêmioBilhete 043074R$ 20.503,00

Ganhadores por cidade/UF

PAROBE/RSPosição 1 • Série A • LOTERICA CHANCE EXTRA LTDA

1 bilhete premiado

FRANCA/SPPosição 5 • Série A • LOTERICA DOM PEDRO

1 bilhete premiado

LARANJAL PAULISTA/SPPosição 3 • Série A • LOTERICA SAO JOAO

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 2 • Série A • A FORTUNA LOTERIAS LTDA

1 bilhete premiado

SAO PAULO/SPPosição 4 • Série A • AKIDAKINA LOTERIAS LTDA

1 bilhete premiado

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 6090 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 6090 da Federal

O concurso 6090 da Federal, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (09/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para o próximo sorteio, com estimativa inicial de um valor milionário. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Federal

Para apostar na Federal, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Federal 6090?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Federal neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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