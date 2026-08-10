10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

Resultado da Loteca de hoje: concurso 1265 e colunas vencedoras

Resultado da Loteca de hoje, concurso 1265. Números sorteados: LOTECA. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Imagem destacada do resultado da Loteca concurso 1265

Confira o resultado da loteca de hoje, concurso 1265. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Loteca

Concurso 1265 • 10/08/2026

Concurso1265
Data do sorteio10/08/2026
StatusResultado dos jogos
Próximo concurso15/08/2026
EstimativaR$ 800.000,00

Jogos

Resultado dos jogos

Jogo 1BOTAFOGO1 x 1FLUMINENSEMeio
Jogo 2GREMIO2 x 1SAO PAULOColuna 1
Jogo 3REMO2 x 2ATLETICOMeio
Jogo 4CORITIBA2 x 1CHAPECOENSEColuna 1
Jogo 5CRUZEIRO3 x 1MIRASSOLColuna 1
Jogo 6ATHLETIC CLUB2 x 0CRICIUMAColuna 1
Jogo 7PALMEIRAS0 x 0INTERNACIONALMeio
Jogo 8BAHIA0 x 0VASCO DA GAMAMeio
Jogo 9NOVORIZONTINO0 x 1JUVENTUDEColuna 2
Jogo 10NAUTICO1 x 1ATLETICOMeio
Jogo 11CUIABA1 x 1FORTALEZAMeio
Jogo 12SANTOS0 x 2ATHLETICOColuna 2
Jogo 13BRAGANTINO0 x 2CORINTHIANSColuna 2
Jogo 14FLAMENGO2 x 0VITORIAColuna 1
Arrecadação totalR$ 4.769.522,00

Detalhamento de Prêmios

1º (14 acertos)0 ganhadores
2º (13 acertos)6 ganhadoresR$ 589.492,34

Ganhadores por cidade/UF

Canal EletrônicoPosição 1

2 ganhadores

SORRISO/MTPosição 1

1 ganhador

CURITIBA/PRPosição 1

1 ganhador

CAMPINAS/SPPosição 1

1 ganhador

SAO PAULO/SPPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1265 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

🎯 Aumente suas chances e não perca nenhum resultado!

Acesse nossa página de Loterias e divirta-se com o nosso Palpiteiro! Gere números da sorte para o seu próximo jogo de forma rápida e fácil:
👉 Acessar o Palpiteiro Agora

📱 Quer receber os resultados em primeira mão no seu celular? Participe do nosso grupo VIP de loterias no WhatsApp:
👉 Entrar no Grupo Oficial

Prêmio principal acumula no concurso 1265

O concurso 1265 da Loteca, apurado oficialmente em 10/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 15/08/2026, disparou e ficou em R$ 800.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Loteca

Para apostar na Loteca, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Loteca 1265?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Loteca neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 800.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google
Continue acompanhando

Ver todos os resultados das loterias

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.