Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3749 tem ganhadores

Resultado do concurso 3749 da Lotofácil

O concurso 3749 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (30/07), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 31/07/2026, com estimativa inicial de R$ 8.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.