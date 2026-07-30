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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3749 tem ganhadores

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3749. Números sorteados: 01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25. A faixa principal teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 1.290.821,15.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3749

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3749, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3749 • 30/07/2026

Concurso3749
Data do sorteio30/07/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 1.290.821,15
Próximo concurso31/07/2026
EstimativaR$ 8.000.000,00
Dezenas

Números sorteados

010203070809111214171921232425
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 19.257.749,00
Acumulado próximo concursoR$ 3.726.513,95

Detalhamento de Prêmios

15 acertos1 ganhadorR$ 1.290.821,15
14 acertos334 ganhadoresR$ 1.157,63
13 acertos10.011 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos107.424 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos514.915 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

LINHARES/ESPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3749 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 3749 da Lotofácil

O concurso 3749 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (30/07), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 31/07/2026, com estimativa inicial de R$ 8.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3749?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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