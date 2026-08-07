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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3756 teve 3 ganhadores

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3756. Números sorteados: 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22. A faixa principal teve 3 ganhador(es), com prêmio de R$ 565.758,41.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3756

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3756, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3756 • 07/08/2026

Concurso3756
Data do sorteio07/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 565.758,41
Próximo concurso08/08/2026
EstimativaR$ 2.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

020305060910111314151619202122
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 22.049.996,50

Detalhamento de Prêmios

15 acertos3 ganhadoresR$ 565.758,41
14 acertos379 ganhadoresR$ 1.341,42
13 acertos10.249 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos109.675 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos550.108 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

BRASILIA/DFPosição 1

1 ganhador

CURIONOPOLIS/PAPosição 1

1 ganhador

PORTO VELHO/ROPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3756 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 3756 da Lotofácil

O concurso 3756 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (07/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 08/08/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3756?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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