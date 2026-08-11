Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 11 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 11 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Mega-Sena, Lotofácil e prêmios acumulados em Quina, Dia de Sorte, Timemania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Mega-Sena, Lotofácil.
- Acumularam: Quina, Dia de Sorte, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3043
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53
- Próximo concurso13/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 3.077.413,08
Resultado oficial
Quina
Concurso 7089
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas26 – 33 – 40 – 55 – 69
- Próximo concurso12/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3759
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 24 – 25
- Próximo concurso12/08/2026
- Situação3 ganhadores • R$ 457.476,94
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1269
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas06 – 13 – 16 – 21 – 25 – 28 – 29
- Mês da SorteAbril
- Próximo concurso12/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2427
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas03 – 06 – 09 – 24 – 31 – 37 – 71
- Time do CoraçãoVILA NOVA /GO
- Próximo concurso13/08/2026
- SituaçãoAcumulou