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Resultado da Quina de hoje: concurso 7086 acumula prêmio

Resultado da Quina de hoje, concurso 7086. Números sorteados: 01 - 22 - 39 - 58 - 61. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Quina concurso 7086

Confira o resultado da quina de hoje, concurso 7086. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Quina

Concurso 7086 • 07/08/2026

Concurso7086
Data do sorteio07/08/2026
StatusResultado acumulado
Próximo concurso08/08/2026
EstimativaR$ 1.500.000,00

Dezenas

Números sorteados

0122395861
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 5.943.975,00
Acumulado próximo concursoR$ 637.702,33

Detalhamento de Prêmios

5 acertos0 ganhadores
4 acertos16 ganhadoresR$ 17.081,31
3 acertos1.459 ganhadoresR$ 178,40
2 acertos44.525 ganhadoresR$ 5,84

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 7086 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Prêmio principal acumula no concurso 7086

O concurso 7086 da Quina, apurado oficialmente em 07/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 08/08/2026, disparou e ficou em R$ 1.500.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Quina

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Quina 7086?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Quina neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 1.500.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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