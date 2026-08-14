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Resultado do Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 14 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 14 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 14 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 14 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Quina, Dupla Sena.

Resultados reunidos6
Prêmios acumulados5
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Super Sete, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 886

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas1 – 5 – 2 – 2 – 7 – 6 – 9
  • Próximo concurso17/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 886

Resultado oficial

Quina

Concurso 7092

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas23 – 30 – 47 – 70 – 80
  • Próximo concurso15/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7092

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3762

2 ganhadoresR$ 2.255.002,64

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25
  • Próximo concurso15/08/2026
  • Situação2 ganhadores • R$ 2.255.002,64

Ver resultado completo do concurso 3762

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2996

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio06 – 12 – 14 – 15 – 27 – 30
  • 2º sorteio09 – 17 – 18 – 24 – 25 – 41
  • Próximo concurso17/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2996

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2963

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas00 – 09 – 11 – 15 – 16 – 25 – 31 – 33 – 35 – 38 – 39 – 41 – 42 – 52 – 63 – 70 – 74 – 79 – 83 – 89
  • Próximo concurso17/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2963

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1272

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 02 – 05 – 11 – 18 – 20 – 23
  • Mês da SorteMaio
  • Próximo concurso15/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1272

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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