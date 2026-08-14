Resultados das loterias de 14 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 14 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Super Sete, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Super Sete, Quina, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Super Sete, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 886
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas1 – 5 – 2 – 2 – 7 – 6 – 9
- Próximo concurso17/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7092
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas23 – 30 – 47 – 70 – 80
- Próximo concurso15/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3762
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25
- Próximo concurso15/08/2026
- Situação2 ganhadores • R$ 2.255.002,64
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2996
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio06 – 12 – 14 – 15 – 27 – 30
- 2º sorteio09 – 17 – 18 – 24 – 25 – 41
- Próximo concurso17/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2963
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas00 – 09 – 11 – 15 – 16 – 25 – 31 – 33 – 35 – 38 – 39 – 41 – 42 – 52 – 63 – 70 – 74 – 79 – 83 – 89
- Próximo concurso17/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1272
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 02 – 05 – 11 – 18 – 20 – 23
- Mês da SorteMaio
- Próximo concurso15/08/2026
- SituaçãoAcumulou