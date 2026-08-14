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Resultado da Lotofácil de hoje: concurso 3762 teve 2 ganhadores

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3762. Números sorteados: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 13 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 25. A faixa principal teve 2 ganhador(es), com prêmio de R$ 2.255.002,64.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resultado da Lotofácil concurso 3762

Confira o resultado da lotofácil de hoje, concurso 3762, com os números sorteados, premiação, ganhadores e informações oficiais da Caixa.

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3762 • 14/08/2026

Concurso3762
Data do sorteio14/08/2026
StatusResultado com ganhador
Prêmio principalR$ 2.255.002,64
Próximo concurso15/08/2026
EstimativaR$ 2.000.000,00

Dezenas

Números sorteados

010203040506091013161821222325
Local do sorteioESPAÇO DA SORTE – SÃO PAULO, SP – SÃO PAULO, SP
Arrecadação totalR$ 35.240.663,50

Detalhamento de Prêmios

15 acertos2 ganhadoresR$ 2.255.002,64
14 acertos360 ganhadoresR$ 2.393,84
13 acertos12.555 ganhadoresR$ 35,00
12 acertos156.363 ganhadoresR$ 14,00
11 acertos882.040 ganhadoresR$ 7,00

Ganhadores por cidade/UF

CORACAO DE JESUS/MGPosição 1

1 ganhador

OSASCO/SPPosição 1

1 ganhador

Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 3762 • Consulta processada automaticamente pelo site.

Consultar fonte oficial

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Resultado do concurso 3762 da Lotofácil

O concurso 3762 da Lotofácil, apurado pela Caixa Econômica Federal nesta data (14/08), registrou ganhador na faixa principal. O resultado movimentou apostadores em todo o país e confirmou a distribuição do prêmio maior.

Com a premiação principal definida, a próxima extração está prevista para 15/08/2026, com estimativa inicial de R$ 2.000.000,00. As apostas devem ser registradas nos canais autorizados dentro do horário limite da modalidade.

Como apostar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais procuradas. O jogador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Lotofácil 3762?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Lotofácil neste concurso?

A faixa principal teve ganhador neste concurso. A quantidade exata de vencedores e os valores por faixa estão disponíveis no quadro de rateio acima.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

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