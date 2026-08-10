Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 10 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 10 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Quina, Lotofácil e Dupla Sena.
Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Quina, Dupla Sena, Lotomania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil.
- Acumularam: Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete, Loteca.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Quina
Concurso 7088
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas16 – 26 – 41 – 42 – 67
- Próximo concurso11/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3758
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 24 – 25
- Próximo concurso11/08/2026
- Situação8 ganhadores • R$ 530.611,74
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2994
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio05 – 17 – 22 – 36 – 38 – 50
- 2º sorteio01 – 14 – 21 – 32 – 46 – 49
- Próximo concurso12/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2961
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 09 – 10 – 20 – 25 – 26 – 32 – 38 – 39 – 47 – 50 – 52 – 53 – 58 – 62 – 63 – 77 – 80 – 89 – 91
- Próximo concurso12/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1268
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas08 – 12 – 19 – 22 – 23 – 26 – 28
- Mês da SorteOutubro
- Próximo concurso11/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 884
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas9 – 9 – 9 – 2 – 1 – 7
- Próximo concurso12/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Loteca
Concurso 1265
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Jogos e placaresJogo 1: BOTAFOGO 1 x 1 FLUMINENSE • Jogo 2: GREMIO 2 x 1 SAO PAULO • Jogo 3: REMO 2 x 2 ATLETICO
- Próximo concurso15/08/2026
- SituaçãoAcumulou