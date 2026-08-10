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Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 10 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 10 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 10 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 10 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Quina, Lotofácil e Dupla Sena.

Tiveram ganhadores em Lotofácil e prêmios acumulados em Quina, Dupla Sena, Lotomania.

Resultados reunidos7
Prêmios acumulados6
Com ganhadores1

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Lotofácil.
  • Acumularam: Quina, Dupla Sena, Lotomania, Dia de Sorte, Super Sete, Loteca.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Quina

Concurso 7088

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas16 – 26 – 41 – 42 – 67
  • Próximo concurso11/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7088

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3758

8 ganhadoresR$ 530.611,74

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 24 – 25
  • Próximo concurso11/08/2026
  • Situação8 ganhadores • R$ 530.611,74

Ver resultado completo do concurso 3758

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2994

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio05 – 17 – 22 – 36 – 38 – 50
  • 2º sorteio01 – 14 – 21 – 32 – 46 – 49
  • Próximo concurso12/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2994

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2961

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas04 – 09 – 10 – 20 – 25 – 26 – 32 – 38 – 39 – 47 – 50 – 52 – 53 – 58 – 62 – 63 – 77 – 80 – 89 – 91
  • Próximo concurso12/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2961

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1268

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas08 – 12 – 19 – 22 – 23 – 26 – 28
  • Mês da SorteOutubro
  • Próximo concurso11/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1268

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 884

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas9 – 9 – 9 – 2 – 1 – 7
  • Próximo concurso12/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 884

Resultado oficial

Loteca

Concurso 1265

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Jogos e placaresJogo 1: BOTAFOGO 1 x 1 FLUMINENSE • Jogo 2: GREMIO 2 x 1 SAO PAULO • Jogo 3: REMO 2 x 2 ATLETICO
  • Próximo concurso15/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1265

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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