Ex-governador diz que evento terá poucos discursos e será marcado por “muita alegria"

Binho é ex-governador do Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O ex-governador do Acre Binho Marques, um dos responsáveis pela organização da convenção que oficializa a candidatura de Thor Dantas ao Governo do Acre, destacou nesta quinta-feira (30) a união de diferentes partidos em torno do projeto político apresentado pela chamada frente ampla democrática.

Durante a preparação do evento, realizado no Parque das Acácias, em Rio Branco, Binho afirmou que o encontro não representa apenas uma convenção partidária, mas a união de diferentes siglas e pessoas em defesa da democracia e do desenvolvimento do estado.

“Dá pra ver aqui que o ambiente tá bem bacana, tá super cedo e as pessoas já estão chegando. Aliás, não é a convenção nem do PT, nem da esquerda, é uma frente ampla. Isso que é o bacana, é uma frente ampla democrática”, declarou.

Segundo o ex-governador, a composição reúne partidos com diferentes trajetórias políticas, além de pessoas sem filiação partidária que apoiam a proposta apresentada pelo grupo.

“A gente tem desde o Podemos até o PT, então tem muita gente de vários partidos. Tem gente que não tem partido, mas que defende a democracia”, afirmou.

Binho também destacou que uma das principais mensagens do evento será a defesa do crescimento econômico do Acre com inclusão social.

“A nossa defesa aqui, e o que todo mundo vai presenciar hoje aqui, é a defesa da democracia e, principalmente, o Acre voltar a crescer”, disse.

Evento terá poucos discursos e clima de festa

Ao falar sobre a programação da convenção, Binho adiantou que a organização preparou um evento com discursos mais curtos e foco na celebração da aliança construída pelos partidos.

“O que eu posso adiantar é que vai ser muito alegre, muito alegre. Pouquíssimos discursos, vai ter pouco discurso, falas curtíssimas e muita alegria, muita festa”, contou.

Para ele, o momento representa a comemoração da união entre diferentes forças políticas em torno de uma proposta comum.

“A gente tá comemorando a união de uma frente muito ampla que defende a democracia. Uma frente muito ampla que defende o desenvolvimento do Acre”, afirmou.

Binho reiterou ainda que o projeto defendido pelo grupo busca um modelo de desenvolvimento que alcance diferentes setores da população.

“Mas o desenvolvimento que inclua as pessoas. Porque o que a gente quer é que o Acre cresça para todos e não para poucos”, completou.