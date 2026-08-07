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Acre ocupa 2º lugar no país em procura por crédito, aponta Serasa

Estado ocupa a segunda posição no ranking nacional de aumento na demanda por crédito

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Acre ocupa 2º lugar no país em procura por crédito, aponta Serasa
Acre ficou em segundo lugar no ranking pela busca por crédito

O estado do Acre se destaca no cenário nacional quando o assunto é a busca por recursos financeiros. De acordo com o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, o estado registrou um crescimento de 24,8% no acumulado dos últimos 12 meses até junho, garantindo a segunda colocação no ranking de todo o país.

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A marca acreana fica atrás apenas de Mato Grosso, que lidera a lista com alta de 29,9%, e supera estados como Roraima (24,4%), Amapá (22,6%) e Mato Grosso do Sul (22,1%). No extremo oposto, os menores crescimentos do país foram observados no Distrito Federal (11,4%), Santa Catarina (12,8%) e São Paulo (13,2%).

Fonte: Indicador do Serasa Experian

Em todo o Brasil, a procura por crédito avançou 16,5% no mesmo período. A análise por faixas de renda revela que o principal motor dessa alta veio das famílias de menor poder aquisitivo. Entre as faixas de renda, os consumidores com rendimento de 1 a 2 salários mínimos registraram a maior expansão (50,8%), enquanto aqueles com renda de 2 a 5 salários mínimos cresceram 7,4% e os de 5 a 10 salários mínimos, 2,7%. Já as demais faixas apresentaram retração. 

A especialista alerta que as famílias de menor renda costumam estar mais expostas a modalidades de crédito rotativo, que carregam algumas das taxas de juros mais elevadas do mercado. Em momentos de aperto financeiro, o peso desses encargos pode comprometer a renda e elevar o risco de inadimplência, fazendo com que as instituições financeiras adotem posturas mais cautelosas.

Demanda do consumidor pro crédito/Foto: Reprodução

Ainda assim, a trajetória ascendente demonstra que o crédito segue como uma ferramenta indispensável para que os brasileiros façam frente às despesas do dia a dia e mantenham o fluxo de caixa doméstico.

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