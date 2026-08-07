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Governo divulga balanço de ações de segurança em seis noites de Expoacre

As equipes de trânsito atuaram fortemente na fiscalização das vias de acesso ao parque

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Governo divulga balanço de ações de segurança em seis noites de Expoacre
Expoacre 2026/Foto: Ascom

A feira agropecuária mais tradicional do estado já contabilizou um público total de 254 mil pessoas ao longo de seus primeiros seis dias de programação. O fluxo de visitantes variou noite a noite: foram cerca de 40 mil na abertura, 43 mil na segunda noite, 36 mil na terceira, 34 mil na quarta, 51 mil na quinta e 50 mil pessoas na sexta noite de evento.

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O governo do Acre divulgou o balanço da segurança pública nas noites de feira.  As equipes de trânsito atuaram fortemente na fiscalização das vias de acesso ao parque, registrando oscilações nas estatísticas de acidentes e embriaguez ao volante:

  • 1ª noite: foram registrados 5 sinistros de trânsito, 25 autuações por embriaguez e 1 condução por dirigir sob efeito de álcool;
  • 2ª noite: 1 acidente, 17 autuações por embriaguez e 2 conduções;
  • 3ª noite: 2 acidentes, 9 autuações por embriaguez e 1 condução;
  • 4ª noite: 4 sinistros de trânsito, 1 autuação por embriaguez e 1 condução à delegacia;
  • 5ª noite: nenhum acidente registrado, 11 autuações por embriaguez e nenhuma condução;
  • 6ª noite: 2 sinistros, 3 autuações por embriaguez e nenhuma condução por dirigir sob efeito de álcool.

O trabalho ostensivo e investigativo das forças de segurança resultou em boletins de ocorrência, cumprimento de mandados de prisão, apreensões e termos circunstanciados ao longo das seis noites:

  • 1ª noite: a Polícia Civil registrou 1 boletim de ocorrência. A Polícia Militar A Polícia Militar realizou 1 condução à delegacia e cumpriu 1 mandado de prisão;
  • 2ª noite: 2 registros na Polícia Civil e nenhuma ocorrência de destaque pela Polícia Militar;
  • 3ª noite: foram 4 procedimentos registrados na Polícia Civil. A Polícia Militar apreendeu 1 arma branca, registrou 2 ocorrências por posse de drogas para consumo e cumpriu 1 mandado de prisão;
  • 4ª noite: a noite foi marcada pela ausência de registros de ocorrências policiais em ambos os batalhões;
  • 5ª noite: a Polícia Civil contabilizou 12 registros (sendo 10 boletins de ocorrência e 2 termos circunstanciados). A Polícia Militar registrou 2 ocorrências, sem necessidade de conduções à delegacia;
  • 6ª noite: foram registradas 4 ocorrências na Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar computou 1 ocorrência e 1 condução à delegacia.
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