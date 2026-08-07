A feira agropecuária mais tradicional do estado já contabilizou um público total de 254 mil pessoas ao longo de seus primeiros seis dias de programação. O fluxo de visitantes variou noite a noite: foram cerca de 40 mil na abertura, 43 mil na segunda noite, 36 mil na terceira, 34 mil na quarta, 51 mil na quinta e 50 mil pessoas na sexta noite de evento.
O governo do Acre divulgou o balanço da segurança pública nas noites de feira. As equipes de trânsito atuaram fortemente na fiscalização das vias de acesso ao parque, registrando oscilações nas estatísticas de acidentes e embriaguez ao volante:
- 1ª noite: foram registrados 5 sinistros de trânsito, 25 autuações por embriaguez e 1 condução por dirigir sob efeito de álcool;
- 2ª noite: 1 acidente, 17 autuações por embriaguez e 2 conduções;
- 3ª noite: 2 acidentes, 9 autuações por embriaguez e 1 condução;
- 4ª noite: 4 sinistros de trânsito, 1 autuação por embriaguez e 1 condução à delegacia;
- 5ª noite: nenhum acidente registrado, 11 autuações por embriaguez e nenhuma condução;
- 6ª noite: 2 sinistros, 3 autuações por embriaguez e nenhuma condução por dirigir sob efeito de álcool.
O trabalho ostensivo e investigativo das forças de segurança resultou em boletins de ocorrência, cumprimento de mandados de prisão, apreensões e termos circunstanciados ao longo das seis noites:
- 1ª noite: a Polícia Civil registrou 1 boletim de ocorrência. A Polícia Militar A Polícia Militar realizou 1 condução à delegacia e cumpriu 1 mandado de prisão;
- 2ª noite: 2 registros na Polícia Civil e nenhuma ocorrência de destaque pela Polícia Militar;
- 3ª noite: foram 4 procedimentos registrados na Polícia Civil. A Polícia Militar apreendeu 1 arma branca, registrou 2 ocorrências por posse de drogas para consumo e cumpriu 1 mandado de prisão;
- 4ª noite: a noite foi marcada pela ausência de registros de ocorrências policiais em ambos os batalhões;
- 5ª noite: a Polícia Civil contabilizou 12 registros (sendo 10 boletins de ocorrência e 2 termos circunstanciados). A Polícia Militar registrou 2 ocorrências, sem necessidade de conduções à delegacia;
- 6ª noite: foram registradas 4 ocorrências na Polícia Civil, enquanto a Polícia Militar computou 1 ocorrência e 1 condução à delegacia.