As equipes de trânsito atuaram fortemente na fiscalização das vias de acesso ao parque

Expoacre 2026/Foto: Ascom

A feira agropecuária mais tradicional do estado já contabilizou um público total de 254 mil pessoas ao longo de seus primeiros seis dias de programação. O fluxo de visitantes variou noite a noite: foram cerca de 40 mil na abertura, 43 mil na segunda noite, 36 mil na terceira, 34 mil na quarta, 51 mil na quinta e 50 mil pessoas na sexta noite de evento.

O governo do Acre divulgou o balanço da segurança pública nas noites de feira. As equipes de trânsito atuaram fortemente na fiscalização das vias de acesso ao parque, registrando oscilações nas estatísticas de acidentes e embriaguez ao volante:

1ª noite: foram registrados 5 sinistros de trânsito, 25 autuações por embriaguez e 1 condução por dirigir sob efeito de álcool;

2ª noite: 1 acidente, 17 autuações por embriaguez e 2 conduções;

3ª noite: 2 acidentes, 9 autuações por embriaguez e 1 condução;

4ª noite: 4 sinistros de trânsito, 1 autuação por embriaguez e 1 condução à delegacia;

5ª noite: nenhum acidente registrado, 11 autuações por embriaguez e nenhuma condução;

6ª noite: 2 sinistros, 3 autuações por embriaguez e nenhuma condução por dirigir sob efeito de álcool.

O trabalho ostensivo e investigativo das forças de segurança resultou em boletins de ocorrência, cumprimento de mandados de prisão, apreensões e termos circunstanciados ao longo das seis noites: