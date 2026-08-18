Alan Rick toma café no Mercado da Semsur e exalta tradição da baixaria

Visita ao Mercado da Semsur faz parte das atividades realizadas pelo candidato

Visita ao Mercado da Semsur faz parte das atividades realizadas pelo candidato/Foto: Assessoria

O candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) visitou, na manhã desta terça-feira (18), o Mercado da Semsur, localizado na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Durante a passagem pelo local, Alan publicou um vídeo nas redes sociais em que falou sobre uma das comidas mais tradicionais da culinária acreana: a baixaria. O prato, preparado tradicionalmente com farinha de milho, carne moída, ovo e outros acompanhamentos, faz parte do café da manhã de muitos moradores do estado.

No vídeo, o candidato relembrou diferentes versões que circulam sobre a origem do prato. Uma delas relaciona a baixaria à alimentação dos seringueiros, que precisavam começar o dia com refeições mais reforçadas para enfrentar a rotina de trabalho.

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Outra versão apresentada pelo senador veio de sua própria família.

“Meu avô, seu Romildo, dizia que a dona Ondina fazia um pãozinho de milho. Aí como ele caçava, tinha sempre a carne de caça, ela cortava os pedacinhos, fazia com ovo e tudo, ovo de pata. Aí eu acho que a minha história do meu avô também tem uma certa razão, porque seringal o pessoal comia farofa, charque de manhã, comia tudo”, disse.

Ao comentar as diferentes histórias, Alan relacionou o prato aos hábitos alimentares dos trabalhadores dos seringais, que tradicionalmente consumiam refeições reforçadas pela manhã.

“Ele tem que ser a comida que dá sustância, então é a comida do acreano”, completou.

A visita ao Mercado da Semsur faz parte das atividades realizadas pelo candidato neste início de campanha eleitoral.