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Mailza toma café regional e visita feirantes em mercado municipal

Momento foi registrado e divulgado nas redes sociais da governadora

Por Sávio Buriti, ContilNet
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A agenda faz parte das atividades de campanha iniciadas no último domingo
A agenda faz parte das atividades de campanha iniciadas no último domingo | Foto: Ascom

A governadora e candidata à reeleição ao Governo, Mailza Assis  (Progressistas), aproveitou o início da agenda desta terça-feira (18) para tomar um café da manhã tipicamente regional no Mercado da Estação Experimental, em Rio Branco.

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O momento do café ocorreu durante a visita ao espaço, que reúne produtores rurais e comerciantes responsáveis pela venda de alimentos e outros produtos à população.

LEIA TAMBÉM: Mailza toma café da manhã com moradores na Cidade do Povo

A agenda contou com a presença do candidato a deputado estadual e ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre (MDB). Durante a passagem pelo mercado, os dois conversaram com comerciantes, produtores e trabalhadores que atuam no local.

A agenda faz parte das atividades de campanha iniciadas no último domingo. Ao lado de Mailza, Marcus Alexandre destacou a importância dos mercados municipais para a comercialização da produção rural e relembrou reformas realizadas durante sua gestão à frente da Prefeitura de Rio Branco.

A visita também foi marcada pelo contato com comerciantes e produtores que trabalham diariamente no Mercado da Estação Experimental, um dos tradicionais espaços de comercialização da capital acreana.

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