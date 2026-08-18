Crianças conheceram o funcionamento do site e aprenderam sobre as etapas da produção de notícias

Alunos da Escola Balões Encantados participaram, nessa segunda-feira (17), de uma visita à redação da ContilNet./Foto: cedida

Alunos da Escola Balões Encantados participaram, nessa segunda-feira (17), de uma visita à redação do ContilNet, em Rio Branco. A atividade proporcionou às crianças um contato mais próximo com o universo da comunicação e permitiu conhecer, na prática, como funciona a produção de notícias.

Acompanhados pelos professores Dora Silva e Alessandro Lima, os estudantes conheceram parte da estrutura da redação e acompanharam um pouco da rotina dos profissionais responsáveis pela produção e publicação dos conteúdos no site.

LEIA TAMBÉM: Balões Encantados promove colônia de férias com atividades lúdicas

Durante a visita, os alunos também conversaram com o jornalista Everton Damasceno, editor-chefe da ContilNet, que apresentou detalhes sobre o funcionamento da redação e explicou como é o trabalho desenvolvido diariamente para levar informação aos leitores.

O encontro também serviu para mostrar às crianças algumas das etapas que fazem parte da rotina jornalística, desde a busca e apuração das informações até a produção, edição e publicação das matérias.

A visita foi marcada pela curiosidade e interação dos estudantes, que puderam conhecer de perto um ambiente que normalmente acompanham apenas por meio das notícias publicadas na internet.

Para a escola, a experiência representa uma oportunidade de aproximar os alunos de diferentes áreas profissionais e ampliar o aprendizado para além da sala de aula, proporcionando uma vivência prática sobre comunicação, informação e jornalismo.