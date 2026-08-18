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Apenas dois deputados federais do Acre não vão tentar reeleição em 2026

As eleições estão marcadas para serem realizadas no dia 4 de outubro

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Apenas dois deputados federais do Acre não vão tentar reeleição em 2026
Deputados federais do Acre/Foto: Reprodução

Nas Eleições 2026, apenas dois deputados federais eleitos em 2022 não vão tentar a reeleição ao cargo. Neste ano, os eleitores vão às urnas escolher presidente, governadores, deputados federais, estaduais e senadores no dia 4 de outubro.

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A deputada Meire Serafim (União Brasil) não tentará a reeleição para apoiar a candidatura do marido e ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e Eduardo Velloso (Solidariedade) concorre ao Senado.

Dos oito deputados federais do Acre, seis vão tentar a reeleição: Antônia Lúcia (MDB), Coronel Ulysses (União Brasil), Roberto Duarte (Republicanos), Socorro Neri (Progressistas), Zezinho Barbary (Progressistas) e Zé Adriano (Progressistas).

De acordo com o site Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultado na tarde desta terça-feira (18) pelo ContilNet, o Acre tem 101 registros de candidaturas para deputado federal.

Início da campanha

O calendário eleitoral marcou o início oficial da propaganda eleitoral, inclusive na internet, no último domingo (16). De acordo com a legislação e as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde 16 de agosto, entraram em vigor as regras para o uso de alto-falantes e amplificadores de som, permitidos das 8h às 22h, desde que respeitada a distância mínima de 200 metros de órgãos públicos, hospitais, escolas, igrejas, quartéis e bibliotecas em funcionamento.

VEJA MAIS: Campanha eleitoral começa oficialmente neste domingo; veja o que muda

Os comícios e a sonorização fixa também ficam liberados das 8h à meia-noite, com exceção do encerramento de campanha, e a distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas com carros de som ou minitrios passam a ser permitidas até as 22h do dia 3 de outubro de 2026.

Eleitorado mais jovem do país

Enquanto o perfil demográfico do eleitorado brasileiro passa por um processo de envelhecimento geral, com quedas expressivas na participação de eleitores de 16 a 24 anos em âmbito nacional, o estado do Acre ocupa uma posição de destaque na ponta oposta dessa realidade.

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Nexus a pedido da Agência Brasil, e divulgado pelo site Valor Econômico, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Acre figura no grupo de estados que registram a maior proporção proporcional de jovens aptos a comparecer às urnas, alcançando a marca de 18% de seu eleitorado nessa faixa etária.

Segundo dados do TSE, na faixa etária de 16 anos são 5.374 eleitores aptos; 17 anos (8.690); 18 anos (12.179); 19 anos (13.500); 20 anos (14.159); 21 a 14 anos (58.650), somando 112.552 no Acre.

O estado divide esse topo do ranking com Roraima, Amapá e Amazonas, evidenciando um contraste direto com regiões como o Sul e o Sudeste, que concentram os menores percentuais e os eleitorados mais envelhecidos do país, a exemplo do Rio Grande do Sul, onde os jovens de até 24 anos representam apenas 9% do total.

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