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Após reparo, bandeira do Acre fica a meio-mastro em luto por atrizes

Gesto acompanha o período de luto oficial de três dias

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Após reparo, bandeira do Acre fica a meio-mastro em luto por atrizes
Gesto acompanha o período de luto oficial de três dias/Foto: reprodução

Após passar por reparos devido aos danos provocados pelas fortes chuvas em Rio Branco, a bandeira do Acre instalada na Gameleira voltou a ser hasteada, desta vez a meio-mastro, em sinal de luto pelas mortes das atrizes brasileiras Laura Cardoso e Glória Menezes, ocorridas nesta semana.

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O gesto acompanha o período de luto oficial de três dias decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em homenagem às atrizes. Durante o luto oficial, o hasteamento de bandeiras a meio-mastro está entre os protocolos adotados como demonstração de pesar.

A bandeira acreana havia sido danificada durante as fortes chuvas que atingiram Rio Branco na tarde da última terça-feira (18). A força do vento e da chuva comprometeu o símbolo instalado em um dos pontos históricos mais conhecidos da capital.

LEIA TAMBÉM: Morre a atriz Glória Menezes, ícone da televisão brasileira, aos 91 anos

O governo estadual informou que equipes haviam iniciado os trabalhos necessários para recuperar a bandeira e restabelecê-la no local.

Após a conclusão do reparo, o símbolo voltou a ocupar a estrutura localizada na região da Gameleira. Com o luto oficial, no entanto, permanece a meio-mastro durante o período de homenagem.

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