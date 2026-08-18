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Bocalom terá menos de 1 minuto para fazer propaganda eleitoral na TV

A definição contou com a participação de representantes de emissoras de rádio e televisão, partidos políticos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Bocalom aposta em tecnologia e construção civil para gerar empregos
Bocalom é candidato ao governo do Acre — Foto: Reprodução

O ex-prefeito de Rio Branco e candidato ao governo do Estado, Tião Bocalom (PSDB), terá menos de 1 minuto de propaganda eleitoral nas Eleições Gerais de 2026.

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O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) definiu o Plano de Mídia da propaganda eleitoral gratuita para as eleições de 2026, durante audiência pública, realizada nesta terça-feira (18).

LEIA TAMBÉM: Bittar, Gladson e Jorge Viana vão ter mais tempo de TV na disputa ao Senado

De acordo com o divulgado pelo TRE-AC, a coligação Produzir Para Empregar, das Federações PSDB/Cidadania e Renovação Solidária (PRD/Solidariedade), terá 00:42 de tempo total para exibição de propaganda eleitoral.

Durante o encontro, foram definidos a ordem de exibição, distribuição do tempo entre os participantes, as inserções ao longo da programação e as emissoras responsáveis pela geração do sinal da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

A propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno será veiculada de 28 de agosto a 1º de outubro. Em eventual segundo turno, a veiculação ocorrerá de 9 a 23 de outubro.

A definição contou com a participação de representantes de emissoras de rádio e televisão, partidos políticos, federações e coligações.

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